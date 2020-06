Data 50+’ers op grote schaal doorverhandeld aan WhatsApp-fraudeurs

Je zal er de voorbije maanden vast wel eens screenshots van voorbij hebben zien komen. WhatsApp-gesprekken waarin ‘een bekende – vaak een zoon of dochter – van de ontvanger’ claimt zijn telefoon te zijn verloren en een nieuw nummer te hebben. Niet lang daarna komt het verzoek „Het is dringend!” om wat geld te storten.

Het aantal meldingen over deze soort van fraude is de voorbije maanden explosief gestegen. Nu blijkt dat de fraudeurs aan de data van hun slachtoffers komen via callcenters, zo bericht RTL Nieuws. Daarbij gaat het niet alleen om de nummers, maar ook om andere informatie. Zo komen de fraudeurs te weten wie de kinderen zijn van de slachtoffers, maar ook adressen en geboortedata staan ertussen. Het is informatie die de oplichting aanzienlijk vergemakkelijkt.

Lijsten met gegevens

De gegevens worden op fora en chats in lijsten doorverhandeld aan oplichters vanaf 25 cent tot 2 euro per potentieel slachtoffer. Het gaat dan vooral om de gegevens van vijftigplussers. Volgens de handelaren zijn zij het meest kwetsbaar voor WhatsApp-gesprekken. Bovendien zijn hun kinderen vaak van de leeftijd dat ze uitwonend (studerend) zijn, wat maakt dat de kans dat hun zoon of dochter naast hen zit, terwijl ze het bericht ontvangen vrij klein is. Daarnaast is het ook een leeftijdsgroep met veel geld.

De afgelopen maanden waren bovendien heel gunstig om dit soort oplichting uit te voeren. Vanwege de coronacrisis zagen de 50+ers hun kinderen immers minder. Daar verliep er vaak al veel contact via WhatsApp.

Extra rechercheurs

De politie maakt zich zorgen over deze datahandel. Het heeft dan ook extra onderzoekers ingezet om dit probleem aan te pakken. „Die handel is de basis voor criminelen want met die gegevens kunnen ze hun slag slaan”, vertelt digitaal rechercheur Yoanne Spoormans.

