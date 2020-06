Politie en Tweakers gaan samen strijden tegen cybercrime

De politie gaat bij digitale opsporingsonderzoeken gebruik maken van de kennis en informatie van leden van het technologieplatform Tweakers.

Waar het zogenaamde dark web het duistere hoekje van internet is en een paradijs voor mensen die illegaal handelen in wapens, drugs en kinderporno, wordt Blueweb voor iets heel anders gebruikt. Onder de naam Blueweb worden namelijk in eerste instantie met een kleine en besloten groep onderzoeksvragen gedeeld, die bij onderzoeken naar internetmisdaad naar voren komen.

Cybercrime onderzoeken

„We vragen communityleden van technologieplatform Tweakers mee te denken in cybercrime-onderzoeken. Daarmee willen we misdrijven proberen op te lossen”, zegt Franki Klarenbeek, coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie.

Volgens de politie is het inschakelen van het technologieplatform te vergelijken met de manier waarop de hulp van het grote publiek via Opsporing Verzocht wordt gevraagd.

„Het publiek betrekken bij opsporingsonderzoeken is essentieel voor het oplossen van misdrijven”, verduidelijkt Klarenbeek. „Om die reden hebben we als politie ook de bevoegdheid om – met toestemming van het Openbaar Ministerie – het publiek te betrekken bij de opsporing. De meest succesvolle manier waarop we dit al tientallen jaren doen, is het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.”

OM meldt arrestatie vijf Nederlanders wegens oplichting met internetbankieren https://t.co/Frm4b2Q9o9 — Tweakers (@tweakers) June 6, 2020

Logische stap

De politie noemt het „een logische stap” via Blueweb opsporingsinformatie uit cybercrime-onderzoeken te delen met een doelgroep die veel digitale kennis en ervaring heeft.

Tweakers heeft miljoenen bezoekers per maand en het platform telt meer dan 700.000 leden. Volgens Wanja Allessie van Tweakers heeft het technologieplatform „met onze experts en community enorm veel kennis in huis en het zijn mensen die écht leven voor tech.”

Blueweb begint met het onderzoek ‘26Ramsey’, waarin criminelen via factuurfraude honderdduizenden euro’s hebben buitgemaakt bij bedrijven. Digitaal rechercheurs hebben zeer intensief onderzoek gedaan, maar het is nog niet tot aanhoudingen gekomen. De politie verwacht dat de communityleden van Tweakers het onderzoek verder kunnen brengen, „net zoals de kijkers van Opsporing Verzocht dat doen.”

