Techbedrijven vullen zakken tijdens crisis, maar geven ze ook wat terug?

De coronacrisis zorgt voor een enorme krimp van de economie. Aan de andere kant spinnen de grote techbedrijven er garen bij. Maar wanneer gaan giganten als Amazon en Netflix iets terugdoen?

Het coronavirus heeft een grote impact op de dagelijkse gang van zaken. Het ‘nieuwe normaal’ vergt een andere manier van leven. Werken doen veel mensen thuis en even naar het café of de sportschool gaan zit er voorlopig nog niet in. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar de hele wereld past zich aan. Traditionele bedrijven, horeca en winkels merken de nieuwe levensstijl het hardst. De omzet is op de supermarkten na bij de meeste traditionele detailhandel flink afgenomen. Het is zo erg dat sommige zaken nu al de deur voorgoed moeten sluiten. Amazon en Netflix horen daar duidelijk niet bij.

Amazon en Netflix profiteren van de coronacrisis

De grote techedrijven weten op dit moment niet waar ze hun nieuwe werknemers vandaan moeten slepen. Online diensten en winkels doen gouden zaken tijdens de coronacrisis. In het eerste kwartaal zag internetreus Amazon zijn omzet met 26 procent groeien tot 75,5 miljard dollar. Het bedrijf heeft dan ook een groot aantal vacatures openstaan. Ook Netflix zag zijn inkomsten stijgen. In het eerste kwartaal kreeg de streamingdienst 15,8 miljoen abonnees erbij.

De grote winst bij die techbedrijven brengt meteen weer een nieuwe discussie op gang. Nu er flink omzet gemaakt wordt, vinden werknemersorganisaties dat het personeel er ook op moet vooruitgaan. Vooral in de Verenigde Staten lijkt er een enorme kloof bij grote online-retailers te ontstaan. Magazijnmedewerkers en orderpickers verdienen een relatief laag salaris, terwijl zij de drijvende krachten voor die bedrijven zijn. In het geval van Amazon loopt het personeel ook nog eens extra risico.

Maatschappelijke druk voor techbedrijven

Naast de salarissen, ontstaat er ook een groeiende maatschappelijke druk voor techbedrijven om tijdens de coronacrisis wat terug te doen voor de maatschappij. Voormalig Google-CEO Eric Schmidt stuurt aan op het bundelen van krachten en advies te geven over bijvoorbeeld het vlot trekken van computersystemen. „Innovatie kan ons instrumenten en oplossingen opleveren om de crisis te overleven”, schrijft hij in The Wall Street Journal. Overheid en ICT is namelijk niet alleen in Nederland een groot probleem, ook in de Verenigde Staten gaat het niet altijd goed. Een goedmakertje voor eerdere privacy-schendingen van de internetreuzen zou niet te veel gevraagd moeten zijn.

De grote vraag is natuurlijk of grote techbedrijven echt wat gaan terugdoen voor de maatschappij. Nu de miljarden nog sneller binnenstromen bij Amazon, Netflix en andere reuzen krijgen ze een nog groter deel van de economie in handen en daarmee nog meer macht. Kunnen techbedrijven daar wel mee omgaan? Er blijken nog steeds onderzoeken nodig te zijn naar de integriteit in deze sector.

Jeff Bezos

Zo stond Mark Zuckerberg eerder voor de rechter vanwege een datamisbruikschandaal. Amazon-CEO Jeff Bezos, in 2026 naar verwachting ’s werelds eerste biljonair, lijkt nu hetzelfde te overkomen. Amazon moet zich verantwoorden van het vermeende gebruik van data van externe verkopers. Moreel zouden de bedrijven daartoe verplicht zijn, maar bestaat dat nog? Apple en Google zetten zich in om een corona-app te maken voor telefoons en lijken dus wel wat terug te willen doen. Nu zijn Amazon, Netflix en Facebook aan zet.

Jeroen Kraak is redacteur bij Want.nl en schrijft voor Metro over tech.

