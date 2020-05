Wisseltruc gebarentolk niet onopgemerkt: ‘Waar is #Irma gebleven?!’

Op Twitter ging het tijdens de persconferentie opvallend veel over Irma, de inmiddels beroemde gebarentolk. Waar ging ze nou ineens naartoe?

Moest ze naar de wc? Was ze moe? Had ze een black-out? Of wilde ze haar collega-tolk even een podium bieden? Zoveel vragen… „De grootste aangekondigde verandering van vanavond”, gonsde het tijdens de persconferentie het op Twitter. De Twitteraars (en menig ander persconferentiekijker) snapten het even niet meer zo goed, want halverwege stapte gebarentolk Irma Sluis, waar Metro onlangs nog een verhaal over heeft geschreven, van haar verhoging en deed de grote wisseltruc met een collega.

#Irma

„Voor de tolk Nederlandse Gebarentaal is dat zwaar om lang staand te tolken bij twee speeches en wordt daarom afgelost door een ander tolk. Wij (dove tolkgebruikers) zijn dat gewend bij lange tolkopdrachten”, laat Martijn Kamphuis weten. Ook Twitteraar Evelien Berkemeijer biedt verheldering op de grote Waar-is-Irma-vraag en dj Mattie Valk van Qmusic heeft een héél andere uitleg.

Irma krijgt een tolkshow bij de commercielen — Mattie // Qmusic (@mattievalk) May 19, 2020

Keep calm mensen Irma needs a break hahaha #persconferentie pic.twitter.com/9WbtEvbj4f — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) May 19, 2020

Irma wordt vermist eh… gemist

Niet dat haar collega-tolk het niet goed kan, maar de mensen zijn gewoon een beetje van Irma en haar karakteristieke mimiek en vaak uitbundige handgebaren gaan houden. En Irma? Die kan zich na alle deze bijna liefdesbetuigingen verheugd in haar overduidelijk onmisbare handen wrijven. Tot de volgende, Irma!

EEN ANDERE TOLK? DON’T TAKE IRMA AWAY FROM US #persconferentie pic.twitter.com/C8ZvnImZvm — henk van genk (@genk_van) May 19, 2020

Wisselen van tolk?!? Waar gaat #Irma naartoe dan nu? Dát zijn de vragen, mensen! #persconferentie — Ilona Oerlemans (@IlonAjax) May 19, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.