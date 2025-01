Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer mensen met griep, epidemie nu officieel

Griepvirussen hebben zich afgelopen week in een rap tempo verspreid in Nederland. Cijfers van huisartsen bevestigen dat Nederland nu officieel in een griepepidemie zit. Voor de tweede week op rij is het aantal geregistreerde griepgevallen boven de vastgestelde grens uitgekomen.

Gezondheidsinstituut Nivel meldt dat afgelopen week per 100.000 inwoners 76 mensen met griepklachten naar de huisarts gingen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een week eerder, toen het er 58 waren. De grens om van een epidemie te spreken ligt volgens de gezondheidsdeskundigen op 53.

Steekproeven rond griep

De meeste mensen met griep gaan niet naar de huisarts, maar er is altijd een minderheid van vooral kwetsbaardere mensen die dat wel doet. Daardoor geven deze cijfers wel een goede indruk van de mate waarin griepvirussen zich verspreiden. Steekproefsgewijs worden ook monsters van patiënten onderzocht en die bevatten afgelopen week ook daadwerkelijk een griepvirus. Ook het RS-virus dook regelmatig op, in iets minder dan een op de vijf onderzochte monsters. In mindere mate worden ook rhinovirussen en coronavirussen aangetroffen.

Personeelstekorten

Voor huisartsen is een griepepidemie niet heel bijzonder. „Ze zijn het gewend, het hoort erbij”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Als medewerkers van praktijken zelf ziek worden, kan dat wel voor problemen in de bezetting zorgen. „Er zijn al personeelstekorten, dat merk je dus direct.”

Ook in het onderwijs is vaak amper personeel beschikbaar om ziekmeldingen op te vangen. Dat speelt zeker in de grote steden, waar de lerarentekorten het hoogst zijn. De griepgolf valt precies in een toetsperiode. Zo staat voor kinderen in groep 8 de doorstroomtoets op het programma. De papieren versies worden volgende week dinsdag en woensdag afgenomen. Wie ze mist, kan later de digitale variant maken, laten aanbieders als Cito en Bureau ICE weten. Uiterlijk 7 maart moeten alle achtstegroepers de toets hebben gemaakt.

Griepafdelingen

Diverse ziekenhuizen hebben al maatregelen genomen, zoals het inrichten van griepafdelingen. Onder meer het HagaZiekenhuis in Den Haag en het OLVG in Amsterdam kregen al veel mensen met griep binnen.

Met de huidige aantallen is voor het Nivel sprake van een epidemie met een lage intensiteit. Als het aantal besmettingen nog iets verder stijgt, komt dat een niveau hoger en gaat het om een matige intensiteit.

ANP

