Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een sigaret roken kost je elke keer 20 minuten van je leven, volgens nieuw onderzoek

Dat roken niet gezond is, weten we allemaal. Maar bij de échte impact van een sigaret staan we lang niet allemaal stil. Een sigaret roken snoept volgens nieuw onderzoek van de University College London (UCL) namelijk gemiddeld 20 minuten van je leven af.

De impact van roken verschilt per geslacht: mannen verliezen gemiddeld 17 minuten per sigaret, terwijl vrouwen er 22 minuten voor inleveren. Maar de schade beperkt zich niet alleen tot levensjaren. „Rokers verliezen evenveel gezonde jaren als totale levensjaren”, waarschuwen de onderzoekers. Een 60-jarige roker heeft daardoor vaak de gezondheid van een 70-jarige niet-roker.

Stoppen met roken loont

Toch ontdekten de onderzoekers ook goed nieuws: stoppen met roken levert direct gezondheidswinst op. Volgens dokter Sarah Jackson van de UCL Alcohol and Tobacco Research Group verlengt een week stoppen met roken bij een dagelijkse roker van tien sigaretten je leven al met één dag. Na zeven weken heb je een week gewonnen en na 31 weken zelfs een maand.

„Hoe sneller je stopt, hoe langer je leeft”, benadrukt Jackson. „Stoppen met roken verbetert je gezondheid op elke leeftijd, en de voordelen beginnen vrijwel meteen.”

Nederland scoort slecht

Ondanks de bekende risico’s van roken, sterven er in Nederland volgens het Trimbos Instituut ongeveer 20 duizend mensen per jaar. In 2023 waren dit naar schatting 19.420 mensen, waarvan 11.410 mannen en 8.010 vrouwen. De meesten stierven aan longkanker (naar schatting 8.010), COPD (naar schatting 5.260) of hartfalen (naar schatting 1.030).

Daarnaast zijn er op dit moment bijna 700.000 mensen die een ziekte hebben (mede) als gevolg van roken, bijvoorbeeld COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Het aantal zieken is zo groot als de bevolking van Rotterdam.

Onze zuiderburen doen het niet veel beter. Daar sterft één persoon per uur aan de gevolgen van roken. In totaal gaat het jaarlijks om 9 duizend mensen. Daarmee behoort België tot de slechtste leerlingen van de klas in Europa.

Reacties