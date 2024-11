Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heeft jouw partner emotionele bagage? Psycholoog legt uit hoe je voorkomt dat je ‘de redder’ wordt

Zodra je aan een nieuwe relatie begint, heb je vaak al een verleden met vorige liefdes of exen. Sommigen hebben niet per se de beste ervaringen gehad in vorige relaties. Deze psycholoog legt uit hoe je omgaat met emotionele bagage of trauma van jouw partner, zonder dat je de rol van redder inneemt.

Als we van iemand houden, zijn we tot een hoop bereid. Toch is het niet gezond om altijd maar oplossingen en adviezen te hebben voor de problemen van jouw partner. En ook psycholoog Mark Travers benadrukt tegen Psychology Today dat de rol van de genezer of redder niet goed is.

Emotionele bagage in relatie

Travers legt uit dat je in een relatie niet alleen samen aan een toekomst werkt, maar ook te maken krijgt met elkaars verleden. Zo kan het zijn dat jouw partner een traumatisch verleden of een moeilijke relatie achter de rug heeft.

‘Emotionele bagage’, noemt men dat en dat kan soms best pittig zijn. Maar oude wonden en onopgeloste worstelingen moeten niet domineren in een nieuwe relatie en de boel verslechteren.

Partner ondersteunen zonder de ‘redder’ te zijn

Volgens de psycholoog ligt de uitdaging in de balans in ondersteunen zonder jouw eigen grenzen te overschrijden. Hoe kun je empatisch zijn, zonder een emotionele verzorger te worden? Hoe respecteer je het verleden van jouw partner, zonder dat dat verleden jullie relatie bepaalt?

Travers benadrukt dat een hoop koppels tegen de bovengenoemde kwestie aanlopen. Daarom geeft hij advies hoe je empathie en verzorgen in evenwicht houdt. „Zodat jij en je partner kunnen floreren zonder te worden belast door schaduwen uit het verleden.”

3 adviezen van psycholoog

1. Wees een spiegel, geen redder

Als je ziet dat jouw partner worstelt met iets, is het logisch dat je wilt helpen. Maar in een relatie kan het zijn dat we onze partner willen redden of genezen, maar dat een averechts effect heeft. Want je neemt een last op je schouders, die je als partner helemaal niet hoeft én kan dragen.

Je bent niet de magische oplossing of de persoon die de problemen uit het verleden moet doen verdwijnen. Nee, wees de spiegel, benadrukt de psycholoog. Een spiegel die emoties met empathie en begrip teruggeeft. „Dit betekent dat je aandachtig luistert, erkent en ruimte creëert waarin ze zich gezien en gehoord voelen.”

Je hoeft geen oplossing voor de pijn van jouw partner aan te dragen, maar ruimte en erkenning bieden om zichzelf door die pijn heen te krijgen.

Ga je wel de redder uit lopen hangen, dan kan het zijn dat emotionele grenzen vervagen. Dat kan bij jou leiden tot een burn-out, wrok of afhankelijkheid. Daarentegen bevordert een reflectieve luisteraar een gezonde emotionele balans. „Waardoor beide partners hun onafhankelijkheid kunnen behouden en tegelijkertijd steun kunnen bieden.”

Stel jouw partner spreekt onzekerheid, angst of woede uit die te maken heeft met zijn of haar verleden. Dan oppert Travers om te reageren met: „Ik begrijp waarom wat er eerder is gebeurd je dit laat voelen. Ik ben er nu bij, hoe denk je dat we dit samen kunnen aanpakken?”

2. Pas op voor triggers die zich herhalen

Triggers zijn specifieke situaties die sterke emotionele reacties oproepen die verband houden met onopgeloste ervaringen uit het verleden. Triggers kunnen bijvoorbeeld verraad, verlating, afwijzing, kritiek zijn. Eerder schreef Metro ook over de omgang met triggers in een relatie.

Dit soort triggers kunnen voor terugkerende conflicten zorgen. Conflicten waarbij je partner dus niet reageert op het heden, maar op de pijn uit het verleden.

Stel dat je partner in een vorige relatie bedrogen is. Dan kan hij of zij angstig worden als je niet op een bericht reageert of dronken in de kroeg staat. Hun reactie gaat minder over de huidige situatie en meer over de angst om opnieuw gekwetst te worden. Daarom moedigt Travers aan om onderliggende patronen van triggers te ontrafelen. De psycholoog stelt voor om jezelf af te vragen: ‘Reageert mijn partner op het heden of op het verleden?’ Het erkennen van dit onderscheid kan helpen om spanning te verminderen en de situatie te verhelderen.

3. Maak onderscheid tussen schaduwen uit het verleden en huidige realiteit

Het is volgens de psycholoog essentieel om je partner te helpen onderscheid te maken tussen pijn uit het verleden en de realiteit van het heden. Stel hem of haar gerust dat jullie relatie op zichzelf staat en dat hun verleden de toekomst niet hoeft te bepalen.

