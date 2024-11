Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waterbedrijf Vitens roept op om enkel op de eco-stand te wassen, maar waarom?

Minder lang douchen, niet te veel water verspillen met de afwas én alleen de grote doorspoelknop van de wc gebruiken als het echt nodig is. Maar aan dat rijtje voegt waterbedrijf Vitens nu wat nieuws toe: wat voor soort was je ook moet draaien, draai ‘het ‘m op de eco-stand.

Met de eco-stand wordt maar liefst 20 liter water per wasbeurt bespaard.



Eco-stand op wasmachine

„We vragen vaker aandacht voor drinkwaterverspilling”, zegt Rik Dogger van Vitens tegen Editie NL. „Eerder lag de focus op minder lang douchen en de kleine knop van de wc voor de kleine boodschap. En nu ligt de focus op de eco-stand.”

In de komende tien jaar heeft de overheid als doel om het waterverbruik in Nederland per dag te verlagen van 125 liter naar 100 liter. Een mooi doel, vindt ook het waterbedrijf, maar daarvoor is er wel extra inzet nodig. Waaronder door de eco-stand van de wasmachine voor elk soort was te gebruiken, dus ook voor een kleine wasjes.

Zonde

Deze knop weten mensen alleen vaak niet te vinden of ze vinden zo’n eco-was te lang duren, zo weet het waterbedrijf. Of mensen denken dat door de eco-stand te gebruiken, de was niet goed schoon wordt. Het gaat volgens een onderzoek van MilieuCentraal zelfs om een kwart van de Nederlanders, die de eco-stand helemaal niet gebruikt.

Zonde, vindt Dogger. „Het klopt dat het programma wat langer duurt, maar de was wordt net zo schoon en je bespaart daardoor wel 20 liter water.” Joanneke de Jongh van MileuCentraal voegt toe: „Een normaal wasprogramma van 40 graden duurt zo’n twee uur. In de eco-stand duurt een wasbeurt vaak ruim 3,5 uur. Maar je bespaart ook nog eens een kwart energie.”

En of de was echt schoon wordt, daar hoeven we ons volgens De Jongh geen zorgen om te maken: „Mensen denken vaak dat de was niet goed schoon wordt, maar zelfs op 30 graden wordt de was echt goed schoon en dus ook met de eco-knop. Alleen wanneer je een huisstofmijtallergie hebt, als iemand in huis een besmettelijke ziekte heeft of als je vaatdoekjes en dweilen wast, is het verstandig om op 60 graden te wassen.”

Watervoetafdruk

Maar is het echt dé oplossing om het watergebruik van Nederlanders naar beneden te krijgen? Rick Hogeboom, wateronderzoeker van de Universiteit Twente, heeft zo zijn twijfels. „Als we naar de totale watervoetafdruk kijken, dan vallen de wasmachines wel mee”, zegt hij tegen Editie NL. „Het water dat je in huis verbruikt door te wassen, koken en tandenpoetsen is slechts 1 à 2 procent van je totale waterverbruik.”

Maar natuurlijk ook hij is van mening dat alle kleine beetjes helpen: „Dus ook je was draaien op de eco-stand. Het mes snijdt dan eigenlijk aan drie kanten: je verbruikt minder water en minder energie, en doordat je minder energie verbruikt, levert je het wat geld op.”

