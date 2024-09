Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iets vergeten? Dit zijn de meest opvallende voorwerpen die worden achtergelaten in hotelkamers

Als je je ooit hebt afgevraagd wat allemaal wordt achtergelaten in hotelkamers, is daar nu het antwoord. Er is namelijk een rapport die inzicht geeft en sommige voorwerpen zijn, op z’n zachts gezegd, opvallend.

Een wereldwijd onderzoek onthult een aantal van de vreemdste dingen die gasten zijn vergeten in een hotelkamer.

Achtergelaten voorwerpen in hotelkamers

Denk aan een heuse hagedis, een autoband en een Hermès Birkin-tas die na het uitchecken zijn achtergelaten in de kamer. Dat blijkt uit het jaarlijkse Hotel Room Innsights Report. Daarin worden de meest voorkomende en meest vreemde achtergelaten voorwerpen onthult.

„Een van de meest verrassende bevindingen was de enorme verscheidenheid aan achtergelaten voorwerpen. Variërend van alledaagse voorwerpen zoals opladers en kleding tot meer ongebruikelijke voorwerpen zoals muziekinstrumenten en zelfs trouwjurken”, vertelt Melanie Fish van Hotels.com aan HuffPost.

Begin dit jaar werd er in een Rotterdamse hotelkamer ook een opvallende vondst gedaan, meldde Metro destijds. Personeel trof toen een witte haan van een paar maanden oud aan.

Hagedis en designer tas

„Een andere verrassende vaststelling was de emotionele waarde die aan veel van deze voorwerpen was verbonden. Het is namelijk één ding om je geliefde hagedis mee te nemen, maar om hem achter te laten is een schok”, aldus Fish.

Naast de eerder genoemde hagedis, autoband en Birkin-tas, bevat de top 10 van meest ongewone dingen die gasten hebben achtergelaten een kuiken, een tand, een Rolex-horloge, bouwbuizen en stapels contant geld. Het rapport vermeldt ook een noodlottige rijstkoker en een blender.

Wat betreft de 10 meest vergeten spullen die niet zo opvallend zijn, gaat het om powerbanks, adapters, make-up, toiletartikelen en vuile kleren.

Vorige Volgende

Reacties