Meelmotten in je havermout? Zo kom je er vanaf

Check altijd je havermout, muesli, meel of pak met rijst. Meelmotten liggen snel op de loer en je komt er moeilijk vanaf. De kleine beestjes, die zich van larf ontpoppen tot mot, dwarrelen rond in je keukenkast en verspreiden zich snel. Dit zijn nou precies de bewoners die je niet in je huis wilt hebben, toch? Zo komen ze in je voeding en dit kun je doen tegen meelmotten.

Niet echt een goed begin van je dag als je je dagelijkse bak havermout opschept en er allerlei motjes in dwarrelen, toch?

De meelmot

Meelmotten zijn motten die behoren tot de familie Pyralidae en staan vooral bekend als plaaginsecten in opslagruimtes waar graan, meel, en andere voedingsmiddelen worden bewaard. Het keukenkastje is dus favoriet voor dit diertje. Ze leggen hun eieren in verpakkingen met eten. De larven, ook wel rupsen genoemd, voeden zich hiermee en vervuilen je producten met hun spinsels en uitwerpselen. Vaak zijn ze zichtbaar door kleine gaatjes in papieren of plastic verpakkingen, of witte webben in je pak hagelslag.

De kans dat je al wat van deze ‘eiwitrijke’ beesten in je buik hebt is groot, zonder dat je dit door hebt gehad. Geen zorgen: ze vormen geen schade voor je gezondheid, maar een fijn idee is het niet. Natuurlijk kies je zelf wel wat voor dieren je in huis haalt, en die stop je dan niet in je lades en kasten. Het is een kwestie van ontspullen om van deze plaag af te komen.

Afsluiten en weggooien

Gebruik zoveel mogelijk afsluitbare bussen en check je verpakkingen met regelmaat. Door plastic, glas of blik komen ze niet heen: een goede voorraad tupperware en vooraadpotten is geen overbodige luxe. Koop geen grote voorraden aan voeding, het is zonde als je dit allemaal weg moet gooien. Bij enig spoor aan larf of mot is het een kwestie van je eten zo snel mogelijk in de prullenbak mikken. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter. Je kunt ook je havermout in de diepvries leggen, zo worden de larven gedood.

De meelmotten komen in elk huishouden voor. Je huis goed schrobben is voor jezelf lekker, maar maakt voor de meelmot niet uit. De insecten zitten net zo graag in een schoon kastje als in een vies kastje. Het heeft dus niks te maken met de hygiëne van je huis. Ze leven van restjes eten, en deze zijn overal te vinden.





