Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In een huis wonen onder de zon, voor minder dan een ton? Kan gewoon…

Wonen in een koophuis voor minder dan een ton? Als je daarover begint, word je voor gek verklaard. Welke bezemkast kun je voor 100.000 euro of een nog lager bedrag nou kopen? Toch kan het, als je vanaf vanavond het nieuwe RTL 4-programma Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton Bekijkt. Je moet dan wel de grens over.

In Nederland is het een en al ellende als het om wonen gaat. Er is een fors te kort aan huizen, da’s natuurlijk al tijdenlang het grootste probleem. Maar dan is er ook nog discriminatie op de woningmarkt. Je moet een flink salaris hebben om überhaupt aan een koophuis te komen. Jongeren moeten door de woningnood grote levensgebeurtenissen uitstellen. En ga zo maar door.

Wonen voor minder dan een ton kan echter ook

Maar zie… RTL 4 speelt met Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton de reddende engel. Daar moest Metro meer van weten, voor tv-rubriek Blik op de Buis en stiekem ook wel om goede ideetjes op te doen natuurlijk. Leonie ter Braak helpt Nederlanders daarbij om hun droom, ‘wonen voor weinig’, ergens in Europa met een lekker zonnetje op je pan te verwezenlijken. Ter Braak is wegens zeer matige kijkcijfers met haar dagelijkse quiz Wat een dag! van televisie gekieperd. Razendsnel is zij echter terug, nu dus met een woonprogramma. Eerlijk? Dit past veel beter bij haar, net als Kinderen kopen een huis dat deed (Metro sprak haar daar eerder over).

Leonie ter Braak vertelt al rijdend over wonen in Europa. „Dat wil ik wel”, hoort de actrice van De Tatta’s je denken. „Dat kost ge-heeeeeeld. Weet ik, maar wist je dat je in Europa voor minder dan een ton kunt wonen?” Ter vergelijking: in ons land ligt de gemiddelde woningwaarde momenteel op ruim 400.000 euro.

Nee, je krijgt geen ‘Ik Vertrek’

Ter Braak neemt woningzoekenden mee op een roadtrip naar hun droomlanden in Europa. Samen met de deelnemers bezichtigt zij drie betaalbare huizen die voor een bedrag van maximaal een ton dus volledig bewoonbaar gemaakt kunnen worden. Het doel van Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton is namelijk om te laten zien wat er op dat gebied mogelijk is. En hoe je vervolgens het klussen zo voordelig mogelijk aanpakt. Dat laatste neigt al snel naar een soort Ik Vertrek natuurlijk. En hoewel in het begin van het programma iemand bij een oud toilet al roept dat er een soort ‘poepsoep’ is aangetroffen, gaat deze reeks niet over allemaal (heerlijke) mislukkingen.

We zien niet alleen maar zoektochten van kandidaten die voor minder dan een ton willen wonen. Leonie ter Braak reist in elke aflevering naar verschillende landen om avonturiers te bezoeken die langer geleden een woning onder de 100.000 euro hebben gekocht. Zij hebben al een leven onder de zon opgebouwd. Hoe bevalt het hen op hun droomlocatie? Die zijpaadjes waren voor dit programma niet per se nodig geweest, maar storen doen ze nou ook weer niet.

Aankoopbedrag in één keer aftikken en wonen maar

In de eerste aflevering volgt de kijker het avontuur van Irma en Martin. Zij wonen op een woonark in Nederhorst den Berg, maar met hun vier rechterhanden wil het stel een droomhuis in Italië realiseren voor max 90.000 euro. Dat bedrag kunnen zij van hun spaargeld in één keer aftikken. Kinderen hebben de twee niet, wel een hond ‘met een rugzakje’. Martin vindt Nederland een goed geregeld land, maar soms misschien wel iets te krampachtig. Irma heeft al langer het idee in het verkeerde land geboren te zijn. Op naar Italië dus, voor een nieuw stulpje op maximaal een uur rijden van de zee. Dit duo heeft al veel van de wereld gezien, maar de temperatuur en de onthaasting van Italië spreekt hen het meest aan. Gaat het hen lukken? Dat verraden we op deze plaats natuurlijk niet.

Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton lijkt op voorhand een groter succes voor Leonie ter Braak te worden dan die quiz die achter haar ligt. Nederlandse tv-kijkers houden nu eenmaal van dit soort huizen- en klusprogramma’s. Ter inspiratie, of om gewoon even lekker over wonen te dromen. Een beetje jaloersmakend is het wel.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton is vanaf vandaag (maandag 16 september) acht weken lang om 20.30 uur te zien op RTL 4. Terugkijken kan via Videoland.

Reacties