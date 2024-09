Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze oorzaken leiden het vaakst tot een relatiebreuk, volgens deze therapeut

Lang niet alle relaties houden stand en ja, er wordt ook nog veel gescheiden. Maar volgens relatie- en familietherapeut Robert Taibbi zijn het veelvoorkomende redenen die een koppel uit elkaar drijven. Hij somt vijf oorzaken voor een scheiding op én legt uit hoe je een relatiebreuk uiteindelijk voorkomt.

‘Tot de dood ons scheidt’, geldt helaas echt niet voor ieder stel. Eerder schreef Metro al over het feit dat meeste relaties stranden na 7 à 8 jaar en tegenwoordig neemt het aantal ‘grijze scheidingen’ toe. En wellicht heb je iets aan deze 10 relatieadviezen van scheidingsadvocaten?

Familie- en relatietherapeut over relatieproblematiek

Zodra koppels op het randje staan van een relatiebreuk, hebben ze vaak ergens een grens bereikt, volgens relatie- en familietherapeut Taibbi, die ook tal van boeken schreef over mentale en relationele thema’s. Oneindige ruzies, een affaire, mentaal of fysiek geweld of wat het ook mag zijn. Ergens is de grens bereikt, aldus de therapeut tegen het Amerikaanse Psychology Today.

Maar volgens de relatietherapeut zitten voorafgaand aan deze ‘grens’ meestal langdurige problemen, die uiteindelijk een kookpunt bereiken. Taibbi noemt de vijf meest voorkomende oorzaken op.

5 meest voorkomende oorzaken voor relatiebreuk of scheiding

1. Ruzies die escaleren

Discussies en ruzies zijn bedoeld om de lucht te klaren, problemen aan te pakken die zijn ondergesneeuwd of zijn ontstaan door een stressvolle situatie of omstandigheid. Maar zodra deze ruzies uit de hand lopen en escaleren, begeef je je volgens de therapeut op gevaarlijk terrein. Vernederen, kleineren, schelden of mentale of fysieke mishandeling kunnen voor langdurige wrok zorgen.

2. Onopgeloste problemen

Na een ruzie kunnen koppels ervoor kiezen om elkaar een paar dagen te negeren, te doen alsof er niets gebeurd is of hun excuses aanbieden. Maar waar sommigen volgens de relatietherapeut aan voorbij gaan is het onderwerp of probleem waar de ruzie over ging opnieuw aan te snijden. Dat gebeurt vaak uit angst voor een nieuw conflict. Dit soort conflictvermijdende koppels bijten op hun tong en creëren in plaats van ruzie, emotionele afstand. Maar daardoor blijven de problemen onopgelost en worden de problemen ‘landmijnen’, zoals Taibbi omschrijft, die zomaar kunnen ontploffen.

3. Triggers van emotionele wonden

Ieder mens kent ‘oud zeer’, jeugdtrauma’s, pijn uit het verleden en emotionele drukpunten. En juist in relaties worden die wonden getriggerd. Vaak voedt de ene trigger de andere trigger. Als je als koppel je niet bewust bent van ‘oude pijn’ en valkuilen, kun je in een vicieuze cirkel van een overvloed aan triggers belanden.

4. Wrok opbouwen

Steeds voortdurende ruzies, meer uit elkaar groeien, het triggeren van emotionele wonden en het opstapelen van onopgeloste problemen eisen uiteindelijk hun tol. Daardoor ontstaat er in de relatie pijn, wonden die ‘zeer’ doen, depressieve of ongelukkige gevoelens, hopeloosheid en wrok. En het lastige is, we onthouden soms het negatieve beter (en langer) dan het positieve.

5. Gebrek aan gezamenlijke interesses en connectie

Papa en mama zijn of juist complete workaholics? Sommige stellen zoeken afleiding van de problemen en vergeten elkaar. Als de kinderen dan ouder zijn of een pensioen nadert, is daar een groot leeg gat waar je met z’n tweetjes inzit.

Relatiebreuk voorkomen

Maar de relatietherapeut legt ook uit hoe je een breuk of scheiding voorkomt.

1. Houd ruzies in toom

Taibbi legt uit dat je ervoor moet zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen. Dat doe je door op jezelf te concentreren en je te realiseren dat woede toeneemt. En dan is het tijd om volgens Taibbi op de rem te trappen. „Leg uit dat je overstuur bent en even weggaat, maar ook weer terugkomt. Probeer in een ruzie te luisteren in plaats van alleen maar terug te argumenteren. Je hoeft namelijk niet je zin te krijgen”, aldus de therapeut.

Ook benadrukt hij dat als de ergste storm is gaan liggen, je als stel opnieuw de problemen aangaat. Veeg dit soort zaken niet onder het tapijt, maar los ze samen op.

2. Heel je wonden

Wees je bewust van je eigen wonden en triggers en bespreek die met elkaar. Er is niet maar één waarheid of één groot slachtoffer. Je moet elkaars triggers leren begrijpen, erkennen en ermee leren omgaan.

3. Vervang wrok door mededogen en waardering

Je kunt het verleden niet veranderen. Daarom tipt Taibbi om meer mededogen en waardering te hebben voor elkaar. Probeer geen oude koeien uit de sloot te halen als je boos bent, maar kies voor vooruitgang en het oplossen van jullie worstelingen.

4. Stel de relatie centraal

Spreek met elkaar over de afleidingen en redenen dat jullie uit elkaar groeien. Daarna is het tijd om die automatische piloot-stand samen te doorbreken. Plan avondjes uit in, heb seks, zoek samen naar nieuwe interesses of probeer een cursus of nieuwe hobby uit samen. De relatie moet volgens Taibbi weer terug naar de voorgrond.

