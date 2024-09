Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voedselverspilling kost je geld, zo ga je het tegen

Het gebeurt regelmatig dat mensen voedsel weggooien. Dat melkpak dat nét te lang in de koelkast stond, bijvoorbeeld, of een overschot aan rijst. Niet fijn voor het milieu, maar óók niet voor je portemonnee. Het kost je namelijk geld, dus we geven een aantal tips tegen voedselverspilling.

Volgens Milieu Centraal gooien Nederlanders gemiddeld ruim 33 kilo per persoon per jaar weg. Dat zijn soms kleine restjes en soms grotere producten of maaltijden, maar het telt bij elkaar tot flink wat op.

Tips tegen voedselverspilling

Nu het nieuwe schooljaar eraan komt en veel studenten op kamers gaan, besloot Too Good To Go een lijstje met tips tegen voedselverspilling voor studenten te maken. Voor een deel van hen kan het immers lastig in te schatten zijn hoeveel eten ze moeten maken, zeker als ze voor het eerst op zichzelf wonen. Maar de tips die voor een student werken, werken (waarschijnlijk) ook voor jou.

Kijk, ruik en proef

Gooi niet zomaar iets weg als het de datum heeft bereikt die op de verpakking staat. Veel dingen zijn ook na die datum (niet té lang erna, natuurlijk) nog bruikbaar. Zeker als je het al die tijd goed hebt bewaard, in de koelkast bijvoorbeeld. Dat geldt alleen voor producten met een THT-datum, ten minste houdbaar tot. Als die nog goed ruiken, proeven én er niks geks op zit, kun je het waarschijnlijk nog gebruiken. Producten met een TGT-datum, te gebruiken tot, moet je na de aangegeven datum niet meer gebruiken.

Zorg dat je voedsel goed bewaart én je koelkast goed is ingedeeld

Wat bewaar je nou wel en niet in de koelkast, en op welke plank? Het loont om goed uit te zoeken op welke plek je iets wegzet, omdat je zo de THT-datum kunt verlengen. Daarnaast is het slim om de producten die bijna over de datum gaan naar voren te halen, zodat je ze sneller pakt en alsnog gebruikt.

IJsklontjes met fruit

Heb je nog veel fruit liggen dat waarschijnlijk niet (snel) opgegeten wordt? Snijd het dan in kleine blokjes en vries het met water in. Zo krijg je ijsblokjes met een smaakje die je ‘s zomers aan je water kunt toevoegen voor extra verfrissing.

Maak een maaltijdplan

Van tevoren uitzoeken wat je welke avond gaat eten bespaart je voedsel, tijd en geld. Kies een dag van de week waarop je je weekboodschappen doet, bereid al een aantal maaltijden voor en bewaar die in de vriezer (of de koelkast, als je ze bijvoorbeeld een of twee dagen na het maken gaat opeten). In de vriezer blijven de maaltijden langer goed en heb je altijd eten achter de hand. Door één keer per week boodschappen te doen, koop je minder snel iets dat je niet nodig hebt.

Groenten en fruit langer houdbaar maken

Er zijn bepaalde groente- en fruitsoorten die, als je ze op een slimme manier bewaart, langer houdbaar zijn. Wikkel ongeschilde, ongewassen wortelen in een vel keukenpapier en leg ze in een luchtdichte vershouddoos in het koudste deel van je koelkast. Mochten ze zacht geworden zijn, kun je ze in ijskoud water dompelen om ze weer knapperig te maken. Aardbeien, kersen en frambozen kun je op een laag keukenpapier leggen in een luchtdichte doos. Het is wel zaak dat je ze niet opstapelt en ze pas wast als je ze gaat opeten. Tomaten rijpen minder snel als je ze met de steel naar beneden bewaart.

Red overgebleven eten van winkels en restaurants

In de Too Good To Go-app kun je allerlei eten dat restaurants en winkels zouden weggooien (maar nog goed te eten is), redden. Je kunt een bepaalde winkel of zaak selecteren en dan een tas vol boodschappen of maaltijden ophalen voor een kleine prijs. Scheelt jou geld en je zorgt ervoor dat er minder voedselverspilling is.

Gebruik restjes

Twee, of misschien zelfs drie, keer hetzelfde eten is niet iets waar veel mensen blij van worden. Gebruik daarom je restjes op een creatieve manier. Maak bruschetta of croutons voor over je salade van hard stokbrood, gebruik overgebleven groenten in een soep of omelet of gebruik bruine bananen voor een heerlijk bananenbrood.

Reacties