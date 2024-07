Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 activiteiten goedkoper dan een luchtballon in sprookjesachtig Cappadocië

Ondergrondse steden met grotwoningen, reusachtige rotsformaties van tufsteen, kleurrijke fresco’s en honderden luchtballonnen, we hebben het over de Turkse regio Cappadocië. Cappadocië staat vooral bekend om de luchtballonnen, maar er is nog veel meer te doen! Metro ging op pad en deelt de leukste activiteiten in Cappadocië, die ook nog eens een stuk goedkoper zijn dan een luchtballonvaart.

Voordat we met tips strooien, delen we eerst nog wat info over de geschiedenis van Cappadocië. Want zelfs als ervaren reiziger zul je je verbazen over het bijzondere landschap. Miljoenen jaren geleden zijn er drie grote vulkaanuitbarstingen geweest, waardoor het landschap is bedekt met een laag van lava en asregen en dit resulteerde in een combinatie van hard en zacht gesteente.

Het zachte gesteente is gemakkelijk om een grot uit te hakken en sinds de middeleeuwen wonen er al mensen in de grotwoningen. Tegenwoordig wonen er geen mensen meer in de grotten, de grotwoningen zijn verkocht aan hotels en verbouwd tot prachtige logeerplekken.

Reistips voor Cappadocië

Göreme open air museum

Het Göreme Open Air Museum is een absolute must-visit wanneer je in Cappadocië bent. Deze plek staat sinds 1984 op de UNESCO Werelderfgoedlijst en was één van de eerste UNESCO plekken in Turkije. Göreme Open Air Museum staat bekend om de goed bewaard gebleven rotskerken en kloosters die dateren uit de 9e eeuw. De gebouwen zijn uitgehouwen uit het zachte vulkanische tufsteen en van binnen vaak versierd met Byzantijnse fresco’s.

Vergeet niet om binnen te wandelen bij de Dark Church (Karanlik Kilise), waar je aangenaam wordt verrast door de vele gekleurde muurschilderingen. Göreme Open Air museum is elke dag geopend van 08.00 tot 17.00 uur, laatste mogelijkheid om naar binnen te gaan is 16.00. Kosten zijn ongeveer 20 euro.

Hiken tussen de duiven bij Pigeon Valley

De Pigeon Valley dankt zijn naam aan de honderden duiven die al eeuwenlang in de vallei wonen. In Pigeon Valley is het door de vele bomen en struiken ook een stuk groener dan de rest van Cappadocië. De grond schijnt hier erg vruchtbaar te zijn en daarom is het ook een populaire plek voor pasgetrouwde stellen.

De Pigeon Valley is gemakkelijk te bereiken vanaf Göreme. Een hike door het gebied duurt ongeveer twee uur. Neem je camera mee, want onderweg spot je naast veel duiven ook verborgen grotten.

Uitstekend uitzicht vanaf het Uçhisar-kasteel

Grote kans dat je nog nooit eerder een kasteel zoals het Uçhisar-kasteel hebt gezien. Het architectonische wonder heeft iets weg van een enorm zandkasteel, is uit vulkanische rotsen gehouwen en ademt geschiedenis en mysterie. Vroeger woonden hier zo’n 1000 mensen, tegenwoordig is het vooral een toeristische attractie. De rotsformatie is 60 meter hoog en daardoor ook een perfect uitkijkpunt.

Je kunt via een trap aan de buitenkant de kerk beklimmen en dat is natuurlijk extra leuk om te doen tijdens zonsondergang. Voor de kerk staan allerlei kraampjes waar je vers fruit, sapjes en water scoort.

Paardrijden in de Love Valley

Het landschap van de Love Valley ziet eruit als een surrealistisch kunstwerk en is te herkennen aan de torenhoge, fallusvormige rotsen die miljoenen jaren geleden door vulkanische uitbarstingen en erosie zijn gevormd. Het gebied is ongeveer vijf kilometer groot en is een populaire plek om paard te rijden. Onderweg verwonder je je over de unieke rotsformaties, ook wel ‘feeënschoorstenen’ genoemd, die ook iets weghebben van enorme asperges.

Waar de naam Love Valley vandaan komt? Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Zo gaat er een tragisch liefdesverhaal rond over twee bewoners, maar volgens onze gids moet je vooral de omgeving tot de verbeelding laten spreken. Volgens hem heeft de naam alles te maken met de fallusvormige ‘asperges’.

<strong>Wil je weten voor vertrek </strong> Er zijn meerdere wegen naar Cappadocië. In de zomer vlieg je vanaf Amsterdam Schiphol in vier uurtjes rechtstreeks naar Kayseri, vanaf daar is het een uurtje rijden naar Cappadocië. Maar een leukere en misschien wel goedkopere is om op Istanbul te vliegen. Dan pik je nog een paar dagen mee van de culturele wereldstad en vervolgens vlieg je vanaf Istanbul in een uurtje naar Cappadocië. De bezienswaardigheden in Cappadocië liggen allemaal redelijk dicht bij elkaar, maar lopen is gezien het bergachtige landschap geen aanrader. De beste optie is om een auto te huren of een taxi te nemen. De beste maanden om te reizen zijn april, mei, juni, september en oktober. In de winter kun je rekenen op idyllische plaatjes, want dan kan er zelfs sneeuw liggen. In Turkije betaal je met lira’s, maar bij sommige toeristenwinkels zijn ze ook blij met euro’s.

Boek een jeepsafari voor een adrenalinekick

Een jeepsafari in Cappadocië? Alhoewel je weinig dieren zult spotten is het wel een ervaring die je niet zal vergeten. Tijdens de tour rijd je met een 4×4 jeep door het ruige landschap van Cappadocië. Onderweg geniet je van sprookjesachtige stenen ‘schoorstenen’, hoge kliffen, hellingen, stoffige paden en magische uitzichten. Boek je een tour bij Cappadox Tour, dan krijg je er ook nog een gratis fotoshoot bij, leuk voor op de gram en leuk voor later!

Zelve open air museum

Het Zelve Open Air museum is een van de belangrijkste historische bezienswaardigheden in de regio. Het openluchtmuseum is verspreid over drie grote valleien en bevat tal van grotwoningen, tunnels en kapellen. Tussen de 9e en 13e eeuw was de vallei een klooster voor christelijke monniken en tot 1952 hebben er nog mensen gewoond. Er zijn zo’n 15 verschillende kerken te zien, dus neem de tijd om hier rond te dwalen. Wel zo fijn, het is hier een stuk rustiger dan in het Göreme Open Air Museum. Een entreekaartje kost rond de 12 euro.

Wijnproeverij bij Gülor Wine Cave

Turkse wijn? Hoewel je bij Turkije misschien niet direct aan wijn denkt, staat Cappadocië toch echt bekend als de de wijnregio van Turkije. Met liefde produceren ze rode wijn en frisse droge witte wijnen. Wil je die zelf proeven? Boek dan een wijnproeverij bij Gülor Wine Cave. Bij deze ‘boutique’ wijnkelder krijg je de kans om vijf verschillende Turkse wijnen te proeven. En daar krijg je dan een gratis kaasplateau met fruit bij. De proeverij vindt plaats in een koele kelder, perfect dus om af te koelen tijdens een warme zomerdag.

Trakteer jezelf op Turkse lekkernijen

Trakteer jezelf op een 8-gangen diner bij Revithia, een van de beste restaurants van Cappadocië. Waarom? Het interieur doet denken aan een magische scène uit een middeleeuws kasteel. Op het menu staan typische Turkse gerechten die worden gemixt met de Mediterrane keuken. Extra fijn, ook vega(n)’s kunnen hier prima genieten van een meergangenmenu. Reserveer van tevoren een plek op het terras voor een uitzicht op het landschap van Cappadocië.

De lucht in…

Die luchtballonvaart is niet voor niks een hit op social media en letterlijk en figuurlijk een onvergetelijk hoogtepunt van je reis. Dus mocht je budget overhebben, boek dan een tour! Dagelijks hangen er rond zonsopkomst zo’n 100 tot 150 luchtballonnen op zo’n 800 meter in de lucht. Je moet wel vroeg uit de veren, want om 04.00 uur staat er een bus voor je klaar zodat je perfect op tijd bent voor zonsopkomst. Het mandje lijkt misschien klein, maar er passen al gauw 28 mensen in een luchtballon. Er zijn veel verschillende organisaties en een beetje research van tevoren is wel zo handig. Het verschilt per organisatie vanuit welke vallei je vertrekt.

Volgens onze Turkse gids is het aan te raden om de vaart van tevoren te boeken. Wat dat mag kosten? De prijzen liggen rond de 200 euro, ze worden ook goedkoper aangeboden, maar dan heb je grote kans dat je gebakken lucht krijgt en pas na zonsondergang de lucht in gaat. De luchtballonnen vliegen het hele jaar door, behalve bij slecht weer of te veel wind.

