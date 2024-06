Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog tipt 6 manieren om je relatie te herstellen, voordat je naar een relatietherapeut stapt

Relatieproblemen? Je bent heus niet de enige. Iedere relatie kent ups en downs. Volgens psycholoog Joel Block kun je deze 6 dingen proberen om je relatie te herstellen, voordat je daadwerkelijk naar een relatietherapeut stapt.

Stel, je worstelt in je relatie, dan gaan er toch vaak allerlei gedachten en doemscenario’s door je hoofd. Hoe los je dit op? Valt het op te lossen? Moeten jullie in therapie? Een pauze inlassen? Of wellicht uit elkaar?

Psycholoog Joel Block over relatieproblemen

Block benadrukt dat relatieproblemen vaak niet over één groot probleem gaan. Het gaat over een reeks opgestapelde problemen die in de relatie sluipen. Maar je kunt volgens de psycholoog ook ‘herstelwerkzaamheden’ doen en valkuilen vermijden.

6 manieren om relatie te herstellen, zonder relatietherapeut

Hoe? Block somt tegen Psychology Today 6 zaken op:

1. Uit je gevoelens, niet je eisen

Verwijten, beschuldigingen of eisen werken niet. Daarom oppert Block om je uitspraken te beginnen met ‘ik’ of ‘mijn’. Met ‘ik’-uitspraken neem je namelijk verantwoordelijkheid en daarmee kun je duidelijk jouw gevoelens en gedachten laten blijken. Zeg dus niet: ‘Ik denk dat jij’. Of: ‘Ik heb het gevoel dat jij’. Dat is dus vlasspelen. Bij een goede ‘ik’-uitspraak heb je het over jezelf en niet over de ander. Dus: ‘Ik vind het vervelend als mij wordt verteld wat ik moet doen’, in plaats van ‘jij bent bazig’.

2. Kleine, geleidelijke veranderingen

Volgens de psycholoog kunnen ‘grote veranderingen’ ingrijpend zijn en daardoor ook een grote kans op mislukken hebben. In een korte periode iets snel of drastisch veranderen? Dat werkt volgens Block niet. „Ben je als vrouw ontevreden over het feit dat je partner te weinig huishoudelijke taken doet? Dan zal hij zich tegen grote veranderingen verzetten. Bouw de verzoeken geleidelijk op. Daardoor is de kans groter dat het veranderingsproces soepeler verloopt.”

3. Houd rekening met weerstand

Angst of kwetsbaarheid horen bij veranderingsprocessen. Verandering is namelijk een ‘risico’ nemen om dichter bij elkaar te komen. Wil je weerstand bij de ander voorkomen? Wees dan een model voor wat jij wilt. Wil je meer warmte in de relatie? Geef dan wat je wilt krijgen.

4. Houd vol

Oud gedrag en oude patronen komen opnieuw opborrelen als jullie iets willen veranderen. Block pleit ervoor om ondanks soms ontmoedigende momenten vol te houden. Om zo oud gedrag en gewoonten in te ruilen voor nieuwe alternatieven.

5. Wees positief

Positief gedrag bevorderen, is veel makkelijk dan negatief gedrag elimineren. Focus je dus op het positieve gedrag van elkaar en moedig elkaar daarin aan.

6. Daden zeggen meer dan woorden

Hoewel gevoelens en overtuigingen van cruciaal belang zijn in een relatie, zeggen daden een hele hoop. Het is mooi als je tegen je partner kunt zeggen dat je van hem of haar houdt, maar kun je het ook laten zien? Veranderingen in relaties gaan gepaard met acties. Let goed op op wat je doet. Gedraag ik me op een manier die de relatietevredenheid bevordert? Of zeg ik het simpelweg? Interessant om dat eens onder de loep te nemen voordat je een relatietherapeut overweegt.

