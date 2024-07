Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik blijf op ‘foute’ types vallen’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Marieke (30), die blijft vallen op ‘foute’ mannen.

„Mijn liefdesleven is nogal onstuimig. Mijn vriendinnen smullen er soms van, want saai is het eigenlijk nooit. Ik maakte tal van bizarre, intense, maar ook spannende dingen mee en ik realiseer me best dat echt niet iedereen zo’n liefdeleven leidt.

Vallen op fout type man

Ik ben zo’n ‘geval’ dat op de foute types valt. De ‘bad boy’, ‘boefje’, ‘man met een slechte reputatie’ of de ‘onbetrouwbare man’. Mijn twee exen waren niet bepaald lieverdjes. Mijn eerste vriend had nogal een intense persoonlijkheid. Onze relatie bestond uit ruzie maken, schreeuwen, drama en soms zelfs fysiek worden om vervolgens weer om te slaan naar gepassioneerde seks, spanning en vuurwerk. Het kostte me behoorlijk wat tijd om deze relatie écht achter me te laten, maar onze verstandhouding was ongezond.

Mijn tweede partner was wellicht nog een stapje erger. Onze relatie ontstond uit een soort van affaire-achtige situatie en was eveneens intens. Deze jongen manipuleerde en bedroog erop los. En de hele situatie heeft me veel pijn en verdriet gedaan.

Onstuimige relaties

Tussen mijn relaties door waren er altijd wel scharrels. Mannen waar ik kortstondige flings mee had. Nogmaals, saai is mijn leven nooit. Ik tref altijd mensen met de meest wilde levens. Artiesten, rijkelui, feestbeesten, ‘vrije geesten’ en nog meer paradijsvogels. Soms had ik ‘geheime’ liefdes, leidde ik een wild en ultra-spannend seksleven en ik had een kortstondige ‘situatie’ met een profvoetballer. En zo zijn er nog tal van verhalen die ik meemaakte.

Nogmaals: mijn vriendinnen smullen er soms van, maar tegelijkertijd voel ik ook een oordeel van anderen als mijn leven soms wat extreem is en af en toe in een complete puinhoop uitmondt. Ik ben het zat dat ik altijd voor de foute types val en gun mezelf inmiddels een betrouwbare, lieve en goede man.

Dilemma: ‘Ik val niet op de good guys’

Het probleem is alleen: ik voel helemaal niks voor de ‘goedzakken’. Ik heb hier en daar weleens geprobeerd te daten met een ander type man, maar ik raak snel verveeld, voel geen enkele spanning en knap af op de minst onbelangrijke dingen.

Hoe doe ik dit? Ik ben dertig en klaar met alle drama en onrust. De ‘boefjes’ die revue passeerden, zijn nog allemaal even toxisch en het leverde me vooral een hoop pijn, verdriet en onrust op. Ik wil echt een gezonde relatie met een man, maar mijn aantrekkingskracht richting de ‘good guys’ blijft uit. Soms ben ik bang dat ik nooit een liefdevolle relatie krijg. Hoe trek ik mezelf uit deze situatie?”

Wat vind jij dat Marieke moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma Lucas (27), wiens schoonfamilie nogal veel verwachtingen van hem heeft.

„Ga eerst het gesprek eens aan met je vriendin. Wil zij ook een eigen leven en weekendjes alleen met jou of vindt ze de banden met haar familie net even belangrijker? Want als zij dit wil vasthouden, zal het nooit veranderen. Wil ze wel anders? Dan kun je samen het gesprek aangaan met haar ouders. En aangeven dat jullie ook tijd willen hebben voor elkaar. En dus niet overal meer aan meedoen. Dat jullie nog een familie hebben en ook weekeinden gewoon thuis willen zijn met z’n tweetjes. Dat jullie zelf de keuze maken wanneer, of en hoelang jullie langskomen”, aldus Ineke.

Myra legt uit: „Elke familie heeft zijn eigen manier van met elkaar omgaan en die van je eigen familie kan behoorlijk verschillen van die van je schoonfamilie. Ik denk niet dat het ene goed en het andere fout is, het is meer wat je gewend bent en waar je je prettig bij voelt. Belangrijk is denk ik dat je het eerst met je partner eens wordt hoe je hiermee omgaat. En daarin is het belangrijk dat beide partijen zich er goed bij voelen. In ieder geval belangrijk om je eigen grenzen te bewaken.”

Kim schetst een voorbeeld van wat Lucas zou kunnen zeggen tegen zijn partner: „Luister schat, ik heb geen behoefte om ieder weekend te spenderen met jouw familie. En al helemaal niet om klusjes te doen in het huis of de tuin, terwijl dat niet mijn probleem is. Prima dat jij gaat, maar ik ben er wel klaar mee om mij altijd verplicht te voelen.”

„Het woord verplichting zegt genoeg. Je moet niets!”, stelt Ricardo.

Phillip schrijft: „Maar je vrouw vindt dit allemaal goed? Ik zou een gesprek aangaan en aangeven dat het een beetje veel wordt.”

„Oh ja, dat soort mensen met hun verplichtingen en verwachtingen… Joh, gewoon tegen je partner zeggen dat je ook alleen of samen tijd wilt doorbrengen, dit wordt namelijk steeds erger… kom voor jezelf op hoor!”, adviseert Nancy.

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties