Dating formule: welke ‘love language’ spreek jij?

Wereldwijd spreken we tussen de 6000 en 7000 talen. De moeilijkste talen ter wereld? Dat zijn de liefdestalen. Er zijn er namelijk meerdere, maar hoe weet je wie welke love language spreekt?

De een valt op foute types, de ander heeft te maken met gaslighting. In de jaren 90 kwam al een bestseller uit over de talen der liefde: The Five Love Languages van Gary Chapman. Na het jarenlang counselen van koppels zette Chapman de talloze patronen in een relatie of huwelijk om in vijf concrete talen. Tot op heden wordt dit gebruikt om je voorkeur in het ontvangen en uiten van liefde te duiden. Met welke talen vul jij het liefst je dating- of relatietank?

Love language: manieren om liefde te tonen

Bevestiging in woorden: ‘Ik hou van je’

Als je deze liefdestaal spreekt, vind je het fijn om bevestiging te krijgen of te geven in bijvoorbeeld complimenten of aanmoediging. Wie weet post je graag over je partner op social media of stuur je gedurende dag appjes waarin je even laat weten dat je aan de ander denkt. Andersom betekent dat ook dat je heel blij kan worden als de ander laat zien dat je gewaardeerd wordt.

Quality time: onze wereld

Met deze taal is het prioriteit dat je niet alleen samen bent, maar ‘echt samen’ bent. Dus niet op de bank scrollend met de televisie aan, maar op een kleedje in het park zonder afleiding. Mobiel weg, oogcontact, actief luisteren en liefdevol reageren: niet naast elkaar, maar met elkaar. Je voelt je geliefd als je de volledige aandacht van de ander krijgt. Als dit gebeurt op een betekenisvolle manier met interactie, dan is het feest.

Physical touch: (aan)raken in liefde

Als aanraking jouw liefdestaal is, praat je in intieme liefdestaal. Dit hoeft zeker niet seksgericht te zijn, maar gaat juist over de kleine aanrakingen. Een stevige knuffel of kus op een onverwacht moment, een lange wandeling met handen vast en dansen in de woonkamer. Door deze liefdestaal kom je dichter bij de ander en laat je zien hoeveel je voelt voor de ander. Lichamelijk dichtbij zijn zegt meer dan woorden.

Daden van waardering: ik laat (je) zien

Deze liefdestaal valt het minst op van de vijf talen, maar heeft een even grote betekenis voor de sprekers. Je voert graag taken uit die je partner gewaardeerd laten voelen of je vindt het fijn als de ander je hiermee verrast. Het voltanken van je auto, het koken van je lievelingseten na een lange werkdag of het doen van je administratie als je je wat overspannen voelt. Grote liefde zit voor jou in hulp van de ander.

Cadeautjes: ik geef (om) je

Het gaat hier niet om sugardaddies of -mommies. Nee, als je deze liefdestaal spreekt, symboliseren cadeaus voor jou liefde, zorgzaamheid en affectie. Cadeautjes maken impact en je onthoudt ze vaak allemaal – zelfs dat kaartje op je eerste werkdag. Het gaat niet om een Rolex of de nieuwste iPhone, maar juist om de tijd en aandacht die je liefde of crush erin heeft gestoken. Het gaat dus meer om de gedachte achter het cadeau, waarmee je laat zien hoeveel dat je geeft om de ander.

