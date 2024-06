Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel ouderen zijn nog seksueel actief: ‘Kunnen heel kinky zijn, niet alleen knuffelseks’

Wie zegt dat ouderen niet meer van bil gaan? Uit een enquête van Plus Magazine blijkt dat de helft van de 60-plussers wekelijks een orgasme heeft. Gepensioneerd arts-psychotherapeut Wout Gianotten en Imke Kelders, programmamanager seksualiteit en zorg bij Rutgers schoven aan bij Spraakmakers om erover te praten.

Gianotten zegt niet verbaasd te zijn over de resultaten, omdat het strookt met andere onderzoeken. „Ik weet daardoor al langer dat ouderen wel degelijk veel vrijen.”

Veel ouderen hebben nog een seksleven

Het is een belangrijke boodschap voor alle mogelijke medische professionals, vindt de gepensioneerde arts. „Ze willen het alsmaar niet weten en vragen er daarom nooit naar bij mensen. Als je ziek wordt of kanker krijgt of behandeld wordt daarvoor, dan kan het wel degelijk consequenties hebben. Dan is het jammer als er zoveel naar de knoppen gaat van je seksualiteit, terwijl we er wel wat aan zouden kunnen doen”, zegt hij op NPO Radio 1.

Overigens neemt het libido na je vijftigste of zestigste wel af, en helemaal na je vijfenzeventigste. Kelders: „Ook al verandert je seksleven, mensen zijn nog steeds actief en ik denk dat dat belangrijk is om te onthouden voor mensen die in de zorg werken, maar zeker ook voor de manier waarop wij in de maatschappij praten over ouderen als seksuele wezens.” Ze vindt dat het juist gevierd moet geworden.

Hoe ziet het seksleven van ouderen eruit? „Ik denk op sommige gebieden heel anders dan bij jongeren”, antwoordt Gianotten. „Op jonge leeftijd gaat het wat meer om de prestatie, als mensen ouder worden meer om de gezelligheid en intimiteit. Overigens wel met een orgasme erbij. Het is niet alleen maar knuffelseks, want ook oudere mensen kunnen nog hartstikke geil zijn, kunnen nog kinky zijn zelfs. Maar wel met veel meer verbondenheid, dat is heel duidelijk een verschil.”

Gezondheidsvoordelen van seks

Seks is gezond en dus pleit Gianotten ervoor om het in de Schijf van Vijf op te nemen. „Mensen die meer vrijen, bijvoorbeeld mensen die meer zoenen, hebben een lager cholesterol. Mensen die meer vrijen leven langer.” Ook blijkt uit onderzoek dat het ervoor kan zorgen dat het langer duurt dat ouderen dementie krijgen.

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor mannen is het orgasme heel belangrijk. „Dat is het ijkpunt om de boel helemaal goed te doorspoelen, dan leven ze langer. En bij vrouwen is dat meer als hun seksuele leven bevredigender is, dus als ze meer connectie hebben met hun partner.”

Meer beelden van verschillende lichamen

De resultaten schuren met het beeld dat de maatschappij heeft van het seksleven van ouderen „Volgens mij gaat dat vooral over hoe wij in de maatschappij kijken naar wie aantrekkelijk is, wie we zien in de media, wie seksueel actief is en wat wij vinden dat aantrekkelijke lijven zijn”, zegt Kelders.

Ze pleit voor meer beelden van mensen met verschillende lichamen. „We moeten daar gewoon meer aan wennen en dan vinden we het uiteindelijk ook niet meer afstotelijk.”

Reacties