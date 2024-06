Op deze plekken voelen vrouwen zich het onveiligst

🚉

De NS heeft een speciaal telefoonnummer voor in het leven geroepen voor mensen die zich niet veilig voelen in het openbaar vervoer. Stuur een WhatsApp- of sms-bericht naar nummer 061318131 als je je onveilig voelt of overlast in de trein of op het station ervaart. Hiermee kom je direct in contact met de meldkamer. In situaties waarin spoedeisende hulp noodzakelijk is, bel je altijd 112.