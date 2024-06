Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Is het erg dat ik nooit meehelp op school?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Annemarie: ‘Is het erg dat ik nooit meehelp op school?’

Laura schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Is het erg dat ik nooit meehelp op school?’

„Hi Laura,

Mijn drie kinderen Luna, Nathan en Fos zitten allemaal op de basisschool. Luna zit in groep vier en Nathan en Fos zitten beide bij de kleuters. Nu wordt er heel wat georganiseerd in deze laatste weken van school. Er is een sportdag, schoolreis, juffendag en er staan nog wat andere activiteiten gepland.

Elke keer vragen ze aan de ouders of er iemand mee wil helpen in de klas, of er rij-ouders zijn en of iemand groepjes wil begeleiden. Aangezien ik drie kinderen op school heb, voel ik me opgelaten dat ik nooit mee wil helpen. Ik heb er simpelweg gewoon geen zin in, als de kinderen op school zitten, heb ik namelijk eindelijk rust. Daarom mijn vraag: is het erg dat ik nooit meehelp op school?

Groetjes Annemarie”

Het antwoord

Hi Annemarie,

Het is inderdaad leuk van de basisschool dat er zoveel georganiseerd wordt. Ik herken dat van de basisschool waar mijn kinderen op zitten. Ook bij ons wordt er vaak gevraagd of ouders een handje willen helpen. Er zitten veel ouders bij die dat leuk vinden om te doen, dus voel je zeker niet opgelaten als je niet mee wil helpen.

Als het gewoon echt niet jouw ding is om te helpen op school, dan zou ik dat zeker niet doen. Ik denk dat niemand er blij van wordt als jij daar tegen je zin in zit. Zolang jouw kinderen er ook geen probleem van maken is er dus niks aan de hand. Meestal vinden ze genoeg ouders die een handje willen helpen.

Groetjes Laura

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties