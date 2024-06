Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Conflict met je broer of zus? Psycholoog tipt 7 vragen om te stellen

Broers en zussen zijn nogal bijzondere relaties die we hebben. Je deelt genen, herinneringen, familie en een hoop andere zaken samen. Maar soms kunnen we ook op volwassen leeftijd nog botsen. Psycholoog Cynthia Baum-Baicker oppert zeven vragen bij een broers-zussen-conflict.

„Hoewel een biologische broer of zus voor altijd de titel ‘broer of zus’ draagt, kunnen relaties gedurende iemands leven veranderen”, stelt psycholoog Cynthia Baum-Baicker.

Want oude patronen en rivaliteit kunnen ook in latere stadia opnieuw oplaaien. Zorgen voor een ouder, gezinsuitbreiding of andere familieperikelen? De gezinsdynamiek kan opspelen, ook als ieder zijn eigen onafhankelijke leven leidt.

En dat betekent dus ook dat jij en jouw broer of zus conflicten kunnen krijgen. Baum-Baicker oppert tegenover Psychology Today 7 vragen die je (jezelf) kunt stellen in zulke conflictsituaties.

Kun je een beeld schetsen van hoe een realistische relatie tussen jou en je broer of zus eruit zou kunnen zien? Wat zijn enkele persoonlijke sterke punten die je kunt gebruiken om het conflict op te lossen? Wat zijn enkele van jouw zwakke punten die je in de weg kunnen staan? Wat zijn enkele van jouw specifieke herinneringen aan de solidariteit tussen jullie (tijden van plezier, steun, goede herinneringen)? Hoe zie je jezelf als vergelijkbaar en/of anders dan je broer of zus? Wat herinner je je van de relatie van je ouders met jullie als kinderen? Hebben jij en je broer of zus een vergelijkbare dynamiek? Ouders definiëren hun kinderen vaak (de slimme, de creatieve, de luie) en daardoor krijgen kinderen binnen een gezin soms een andere behandeling. Hoe heb je jezelf gezien? Hoe zag jij je broer of zus? Heeft een van jullie last van aanhoudende waargenomen onrechtvaardigheden? Hoe denk je dat jouw broer of zus het huidige conflict ervaart?

Oplossen en herstellen

Er kunnen onderling verschillen zijn. Bijvoorbeeld door leeftijd en de veranderende kijk op de band. Zo kunnen relaties die bijvoorbeeld in de kindertijd hecht waren, later veranderen of afnemen. Ieder kind slaat namelijk een eigen weg in en ontdekt zijn of haar eigen identiteit. En hoewel broer- en zus-relaties naarmate we ouder worden kunnen stabiliseren, betekent dat niet dat we geen ruzie meer krijgen.

Sommige problemen of worstelingen die we ervaren met een broer of zus, kan iets zijn dat jaren geleden is ontstaan. De psycholoog legt uit dat niet iedereen op volwassen leeftijd in staat is om een confrontatie aan te gaan. Sommigen deinzen zelfs terug voor een conflict, nemen afstand van een broer of zus of verbreken zelfs het contact. „Er is moed voor nodig om een ​​conflict het hoofd te bieden. Maar zo’n band wordt niet zomaar verbroken en kan worden hersteld. Komen jullie er samen uit? Dan is de broer-zus-band een van de sterkste relaties die er bestaat.”

