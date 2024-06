Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn vader heeft mantelzorg nodig, maar was nooit een goede vader voor mij’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Madelon (56), wiens vader mantelzorg nodig heeft, terwijl hij geen goede vader voor haar was.

„Mijn ouders hebben onze hele jeugd een onstuimig huwelijk gehad. Mijn zus en ik werden veelal opgevoed door mijn moeder en tantes. Zo ging dat bij ons thuis. Ik heb niet per se slechte herinneringen aan mijn jeugd en was een gelukkig kind. Mijn vader was alleen veelal de grote afwezige, maar we wisten niet beter.

Vader is een moeilijke man

Mijn vader is een moeilijke man. Hij werkte veel, was weinig thuis, dronk en had een opvliegend karakter. We moesten altijd op eieren lopen als hij thuis was. Eigenlijk keek hij niet naar mijn zus en mij om. Hij bracht ons nooit naar school, kwam niet kijken bij de sportwedstrijden en interesseerde zich niet in onze vrienden. Mijn vader kon hard schreeuwen, zeker als hij dronk. Maar hoe ouder we werden, des te meer we leerden hem te negeren.

Toen mijn zus en ik studeerden, besloten onze ouders te gaan scheiden. Ze hebben daarna eigenlijk amper meer contact met elkaar gehad en verdwenen letterlijk uit elkaars leven. Mijn zus en ik kwamen er later achter dat mijn vader affaires had en ook prostituees bezocht, tijdens het huwelijk met mijn moeder. Mijn moeder leed behoorlijk tijdens de relatie.

Mantelzorg door dochters

Hoewel ik me in mijn twintiger jaren niet bezighield met de scheiding en familieperikelen, ging ik op latere leeftijd vaker merken dat ik ook mijn worstelingen had. Ik trof verkeerde partners, voelde me vaak niet goed genoeg of niet gezien en liep een periode lang behoorlijk vast. Door therapie en veel zelfreflectie heb ik dat inmiddels een plek kunnen geven. Mijn zus heeft vergelijkbare ervaringen gehad.

Mijn vader is inmiddels 85 jaar en kan niet goed meer voor zichzelf zorgen. Al die tijd woonde hij nog zelfstandig en redde hij zichzelf ook. Maar hij gaat de laatste tijd hard achteruit, zowel fysiek als mentaal. Hij vergeet veel, is soms in de war en kan niet goed voor zichzelf zorgen. Vandaar dat de ogen op mij en mijn zus gericht zijn. Hij weigert naar een verzorgingstehuis te gaan en wil geen ‘vreemden’ in zijn huis. Wat betekent dat mijn zus en ik mantelzorg moeten verlenen.

Dilemma: ‘Hoe ga ik hier het beste mee om?’

Ik vind dat eerlijk gezegd heel erg moeilijk. Ik voel me ergens verantwoordelijk en wil hem helpen, maar er is ook heel veel gebeurd tussen ons en daarover is weinig gesproken. Het voel een beetje wrang, dat hij nooit voor ons wilde zorgen, maar wij wel voor hem moeten zorgen. Ook het feit dat hij ‘eist’ dat mijn zus en ik voor hem zorgen, valt verkeerd.

We hebben allebei een gezin en een baan en eerlijk gezegd ook niet altijd zin om hem te helpen. Veel mensen zeggen tegen me: ‘Het is wel je vader’, maar toch vind ik het heel erg lastig. Hoe denken andere Metro-lezers hierover? Hebben zij zoiets meegemaakt met een ouder? En hoe ga je hier het meest menselijk mee om, zonder dat je jezelf tekort doet?”

