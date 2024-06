Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tot dit bedrag krijg je terug als de bank failliet gaat

Wie op zoek is naar snel rendement moet niet sparen bij een bank. De rentepercentages zijn namelijk laag, dus je spaargeld groeit maar langzaam. Toch zetten veel mensen hun zuurverdiende centjes nog weg bij de bank. Alleen: wat gebeurt er met je spaargeld als de bank failliet gaat?

De meeste mensen in Nederland hebben weinig te vrezen. Het overgrote deel van de banken in Nederland valt namelijk onder het depositogarantiestelsel.

Wat gebeurt er met je geld als de bank failliet gaat?

Dat betekent dat je maximaal 100.000 euro per rekeninghouder, per bank vergoed krijgt als de bank kopje onder gaat.

Heb je samen met je partner een gezamenlijke rekening? Dan geldt de limiet dubbel, dus dan krijgen jullie een maximale vergoeding van 100.000 euro per persoon, 200.000 euro dus. In Nederland hebben huishoudens gemiddeld 49.500 euro gespaard, de mediaan (het middelste getal als je alle cijfers sorteert van laag naar hoog) is 20.100 euro spaargeld. Als de bank failliet gaat, hoef je je dus waarschijnlijk geen zorgen te maken dat je (al) je spaargeld verliest.

Ben je benieuwd of de bank waarbij jij zit ook onder het depositogarantiestelsel valt? Grote kans van wel: alle banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel. Spaar je bij een bank in een ander land dan Nederland, maar wel in Europa? Ook daar is de dekking maximaal 100.000 euro. Elk land moet dit wel zelf waar weten te maken.

Belasting over inkomen

Naast dat je al belasting betaalt over je inkomen (check hier vanaf welk inkomen je meer belasting betaalt), betaal je óók belasting over je spaargeld. Niet als je 5000 euro op de bank hebt staan, maar vanaf een hoger bedrag. Metro legde al eerder aan je uit hoe dat precies zit.

