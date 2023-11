Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er zijn 3 vormen van jaloezie in een relatie, dit is de gevaarlijkste

We zijn op z’n tijd allemaal wel een beetje jaloers. Maar in een relatie kan jaloezie een behoorlijke boosdoener zijn. Volgens psychotherapeut Kimberly Key zijn er drie vormen van jaloezie in relatie en is één soort gevaarlijker dan de andere.

Relaties kennen nu eenmaal pieken en dalen en zijn continu in ontwikkeling. En volgens kenners is het nooit te laat om aan je relatie te werken. Psychotherapeut Key benadrukt tegenover het Amerikaanse Psychology Today dat er verschillende redenen zijn waarom mensen hun relatie beëindigen. ‘Uit elkaar groeien’, ‘het werkte niet’ of overspel komen dan vaak aan de orde.

Jaloezie boosdoener in relatie

Maar volgens Key kan ook jaloezie een boosdoener zijn in relaties. Hoewel dat meestal niet als reden voor een breuk wordt genoemd, vertelt de psychotherapeut dat jaloezie vaak een aanleiding kan zijn voor het ‘uit elkaar groeien’ of voor conflicten. Volgens haar zijn er drie verschillende vormen van jaloezie en kennen deze verschillende gradaties. En nummer twee in het lijstje blijkt het meest gevaarlijk voor een relatie.

3 vormen van jaloezie

1. Reactieve jaloezie

Deze vorm van jaloezie komt voor als de partner afspraken of grenzen heeft geschonden. Vaak is de partner afgedwaald buiten de relatie om, bijvoorbeeld door vreemdgaan. Sommigen komen daar niet bovenop, andere koppels wel. Key benadrukt dat ze koppels in haar therapiesessie kreeg die trauma en verraad-gevoelens moesten verwerken. Maar uiteindelijk een diepere emotionele, seksuele en bevredigende relatie kregen.

2. Beschadigende jaloezie

Volgens Key is dit een veel toxischere vorm van jaloezie. Mensen die kampen met deze vorm hebben de neiging om hun partner onder controle te willen houden. Ze blijken ‘hyper’ waakzaak voor verraad. Ze zijn constant op zoek naar eventuele bedreigingen voor de relatie.

Maar deze persoon kan ook over grenzen gaan. Door bijvoorbeeld obsessief door spullen te snuffelen, een telefoon te controleren of wellicht locaties te volgen. En het kan ook zo zijn dat iemand zich bemoeit met de dagindeling en wellicht oplegt dat je niet met je vrienden mag omgaan. Of deze persoon haalt je naar beneden bij anderen. In de ergste gevallen kunnen zij beledigen, vernederen of je gevoel van eigenwaarde verminderen. Deze vorm van jaloezie blijkt brandstof te zijn voor partnergeweld.

3. Belonende jaloezie

Deze vorm van jaloezie resulteert zich in belonend gedrag. Zo kan het zijn dat iemand je overlaadt met complimenten, cadeautjes, leuke diners en dates. Allemaal bedoeld om de relatie in stand te houden. Onderliggende angst dat je wellicht opstapt kan de reden zijn om de relatie op deze manier te beschermen.

Psychotherapeut: ‘Vraag om hulp’

Key raadt aan om jouw jaloerse gevoelens onder controle te krijgen. Volgens haar kan het geen kwaad om met een psycholoog of relatietherapeut over daarover te praten. Maar de psychotherapeut benadrukt dat sommige psychische toestanden, bijvoorbeeld mentale problemen of verslaving, jaloezie en eventuele agressie kunnen versterken en gevaarlijker maken.

