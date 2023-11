Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een derde van Nederland deelt politieke stemkeuze niet met collega’s

Het is zover: we mogen weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de kranten, op tv en online kunnen we niet om de verkiezingen heen. Maar hoe zit dat op de werkvloer?

Mocht je het niet over je persoonlijke voorkeur willen hebben met collega’s, dan kun je een een gesprek aanknopen over de zetelverdeling. Een handige bliksemafleider. Kun je het wel over de Tweede Kamerverkiezingen hebben, maar is het gesprek net wat minder persoonlijk.

Politieke voorkeur

Terug naar die persoonlijke stemkeuze en je politieke voorkeur. Uit een peiling van LinkedIn Nieuws – ingevuld door ruim 3200 mensen – blijkt namelijk dat een derde van de Nederlanders niet met collega’s deelt op wie hij of zij stemt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

De poll werd geplaatst om te achterhalen of het uitspreken van politieke voorkeur op de werkvloer een vanzelfsprekendheid is, of dat we politieke discussies met collega’s liever uit de weg gaan. Wat blijkt? Zo’n 32 procent van de respondenten deelt niet met collega’s op wie hij of zij stemt.

Dan is er ook nog een grote groep mensen die selectief is met welke collega wat wordt gedeeld. Zo’n 26 procent van de respondenten meldt de politieke voorkeur wel te delen met een select groepje collega’s, of een specifieke collega.

De reden om (niet) te delen

Maar waarom zijn we terughoudend in het delen van die persoonlijke politieke voorkeur? „Als je vermoedt dat jij iets heel anders stemt dan je collega’s, dan lig je misschien wel uit de groep”, legt Aukje Nauta uit, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Nauta denkt dat het privé houden van stemgedrag te maken heeft met angst voor afwijzing.

Als je vermoedt dat jij iets heel anders stemt dan je collega’s, dan lig je misschien wel uit de groep.

„Daarom zul je het ook eerder vertellen aan mensen van wie je zeker weet dat ze (ongeveer) hetzelfde stemmen dan aan mensen van wie je vermoedt dat zij diametraal anders stemmen”, vervolgt ze. „We zijn uiteindelijk kuddedieren die bij de groep willen horen. Dat doe je onder andere (intuïtief) door dezelfde meningen erop na te houden. Omgaan met diversiteit en in staat zijn ‘to agree to disagree‘ blijft voor veel mensen toch lastig, hoe goed het ook zou zijn om dat allemaal wél te kunnen.”

