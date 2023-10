Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is praten tijdens de seks een must of no-go? Een therapeut heeft antwoord

De één heeft hele verhalen in bed, terwijl de ander een stille genieter is. Praten over seks is al een dingetje, maar praten tíjdens de seks ligt nog ingewikkelder. Het is voor de één extra genieten, terwijl de ander er bang van wordt.

Vraag maar eens na bij een vriend(in). Er is altijd een team pratende seksers en een team stille genieters. Stel je belandt in bed bij iemand die je de oren van de kop lult, terwijl jij daar niet op zit te wachten, dan kan dat best een awkward situatie opleveren.

Praten tijdens de seks

Volgens sekstherapeut Cyndi Darnell is communicatie tijdens de seks een goede manier om aan elkaar te laten weten wat je fijn vindt. „De stilte maakt het moeilijk om de gedachten van een ander te lezen”, deelt ze met Mind Body Green.

Ook zegt ze: „Het hoeft geen porno te zijn als we het hebben over praten tijdens de seks, waardevolle feedback is ook praten tijdens de seks.”

Er zit dus een verschil tussen wat en hoe je iets zegt. En of je hier van gediend bent, mag je ook aan je partner kenbaar maken. Stel je vindt het verschrikkelijk dat hij of zij je overlaadt met vunzige woorden, dan mag je dat best wel aangeven.

Andersom mag je partner het ook aangeven dat ze opgewonden raken van geile woorden. Op deze manier kun je nader tot elkaar komen in bed.

Als je niks zegt, dan weet je niet wat de ander lekker vindt. Wel of niet praten. Een klap tegen de billen of niet. Alles draait om communicatie… en dan wel graag met elkaar.

Je hebt er niks aan om met je beste vriendin te delen dat je zijn gegrom en vieze woordjes een afknapper vindt. De volgende keer gromt hij lekker verder.

Koppels die praten tijdens seks zijn tevredener

Volgens onderzoek is praten tijdens de seks belangrijk voor een goed seksleven. Mensen die praten, zijn tevredener over hun seksleven. Om tot deze conclusies te komen, ondervroegen de onderzoekers ongeveer 400 mensen over hoe vaak ze communiceerden tijdens seks, hoe ze communiceerden (verbaal en non-verbaal) en hoe vaak hun partner communiceerde.

De koppels deelden ook hoe gelukkig ze waren met hun seksleven, hun relatie en de seksuele communicatie binnen hun relatie.

Meer communicatie van welke aard dan ook tijdens seks (verbaal of non-verbaal en of jij nu aan het praten was of je partner) werd in verband gebracht met mensen die tevredener waren over de seks.

Lichaamstaal

Je hoeft dus niet altijd wat te zeggen, want je kunt ook ‘praten’ met je lichaam. Lichaamstaal is namelijk net zo effectief als woorden. Non-verbale aanwijzingen, zoals iemands hand een zetje in de goede richting geven of een veelbetekenende kreun ter aanmoediging, zijn net zo goed vormen van communicatie. Uiteindelijk zegt de wetenschap dat verbale en non-verbale communicatie in bed garant staan voor meer seksueel genot.

Stop met onduidelijke signalen

Of je nu wel of niet een prater bent tussen de lakens, het is belangrijk om jouw verlangens kenbaar te maken. Je hebt niks aan onduidelijke signalen omdat je het ongemakkelijk vindt om jezelf uit te spreken.

Er is geen goed of fout

Sommige mensen geloven dat praten over seks de ander in verlegenheid brengt of een seksuele mood verpest. En andere mensen maken zich misschien zorgen of zijn bang voor de reactie van hun partner op verbaal communiceren over seks. Deze angst kan op zijn beurt een open communicatie in de weg staan.

Weet daarom dat er geen goed of fout is. In bed ben je kwetsbaar, maar weet dat de ander dat ook is. Er is geen reden om jezelf weg te cijferen of stil te houden.

