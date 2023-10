Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#326 ‘Je bent vreemdgegaan met iemand die al bezet was!’

Maud heeft een heerlijke week in Ibiza gehad met Gio, ondanks dat ze Joey is tegengekomen. Het blijkt dat hij een vriendin heeft, terwijl hij ook de vader van Rochella’s baby is. Het zit Maud niet lekker; ze spreekt met haar vriendin af om het te bespreken. Ondertussen staat het Amsterdam Dance Event voor de deur.

Ik baal als een stekker. Mijn afspraak met Rochella is uitgelopen op ruzie en het zit me al de hele week niet lekker. Toen ik eenmaal bij Rochella binnen was, confronteerde ik haar direct met het feit dat Joey een vriendin heeft. Ik zag aan haar hoofd dat ze dit nieuws allang wist en toen ik haar daarmee confronteerde werd ze vuurrood. Voor ze iets kon zeggen, werd ik al woest. „Ik begrijp niet waarom je me elke keer maar de helft van het verhaal vertelt Roch”, beet ik haar toe. „Ik ben een van je beste vriendinnen en had Joey bijna een mep verkocht omdat hij met een ‘een random chick’ uit de wc kwam. Dat blijkt gewoon zijn vriendin te zijn. Dus niet alleen jij bent vreemdgegaan, je bent vreemdgegaan met iemand die ook al bezet was. En je hebt hem opgezadeld met een kind!”

Dat ‘opzadelen’ had ik geloof ik niet moeten zeggen. Rochella werd woest. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om dat woord te gebruiken en waar ik me überhaupt mee bemoeide. Uiteindelijk zei ik dat ik me dat ook afvroeg: waarom ik me überhaupt bemoeide met haar leven. „Ik heb al drama genoeg in mijn leven, zonder dat ik jouw gezeik er ook nog bij krijg. Zoek het lekker uit”, riep ik woest. Daarna ben ik vertrokken.

Toen na een paar dagen de ergste woede was gezakt, heb ik me eigenlijk alleen maar rot gevoeld. En dat terwijl mijn favoriete week voor de deur stond. Amsterdam Dance Event. Ik heb Rochella geappt en een paar keer geprobeerd te bellen, maar ze nam niet op. Stik er dan ook maar in, sprak ik mezelf vanbinnen toe. Maar de buikpijn die de hele week al door mijn lijf gierde, vertelde me dat het me wel degelijk veel kan schelen.

Afgelopen vrijdag was het tijd voor Into the Woods. Het regende pijpenstelen. Het vrolijke festivaloutfitje dat ik in mijn hoofd had, werd compleet teniet gedaan door de dikke trui plus regenjas die ik vrijwel de hele dag aan had. Ik heb me wel kapot gelachen toen ik Jessie zag, die ook volledig ingepakt met een hoed op klaar stond voor het festival. „We zijn net twee zwervers!”, riep ik, maar toen ik het festivalterrein betrad en nog veel meer mensen in soortgelijke outfits zag, kon het me niks meer schelen. Tot de laatste minuut dansten we onszelf warm tussen de feestende mensen in een van de tenten waar de ruigste techno gedraaid werd. Ik had flink gedronken, maar hield het daar verder bij. De muziek, die paar wijntjes en de sfeer waren genoeg om me heel de avond te entertainen. Wat was dat heerlijk!

Het is de volgende dag niet veel beter weer als ik en Gio Liam weggebracht hebben en we ons klaarmaken voor ons feestje in Amsterdam Noord. Het is op een plek waar ik nog nooit eerder geweest ben; Gio heeft de kaartjes gekocht en ik heb al tig keer gevraagd waar het is en wat voor muziek het is, maar hij wil het niet verklappen. „Trek maar gewoon iets aan dat een beetje sexy is”, glimlacht hij. Ik kijk hem met grote ogen aan. „Wat ben je nou weer van plan Gio?!”, roep ik daarna lachend. „Zeg gewoon wat we gaan doen!”

„Nee Maud, laat je nou eens een keer goed verrassen!” roept hij lacherig. Ik heb geen idee wat ik aan moet, maar besluit voor een korset achtig topje te gaan met een wijde broek van lakleer. Mijn haar doe ik in een strakke staart. Over de outfit gaat natuurlijk weer een dikke trui, want buiten regent het pijpenstelen als we vertrekken. Ik heb geen idee waar Gio ons heen brengt en er gaat nog steeds totaal geen belletje rinkelen als we ruim een half uur later bij een loods aankomen. Ik ken deze hele locatie niet?!

„Gio, wat is dit voor feest?!”, roep ik, nu ietwat geïrriteerd. We hadden nu op een dik technofeest kunnen staan met een bekende dj die je verder nooit in Nederland ziet, maar mijn vriend besluit me mee te nemen naar een of ander onbekend klein feestje in een loods op een industrieterrein in Noord.

Hij glimlacht alleen maar vaag en geeft een zacht duwtje in mijn rug richting de ingang van de loods. „Wacht nou maar af Maud”, roept hij daarna. Met een kriebel in mijn buik van de spanning loop ik richting de ingang met Gio achter me. Gespannen loop ik de loods in. Als ik zie wat zich achter de deuren bevindt, voel ik mijn hart overslaan. Nu begrijp ik opeens waarom Gio dit tot het laatste moment geheim wilde houden…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Reacties