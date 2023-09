Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris verdien je als bodyguard van Geert Wilders

De selectie van de politie om persoonsbeveiliger te worden is niet mals. Bij de bescherming van belangrijke personen komt dan ook meer kijken dan alleen een bundel spieren. Maar hoeveel salaris verdien je eigenlijk als bodyguard van Geert Wilders?

Als persoonsbeveiliger bij de politie bescherm je uiteraard niet alleen bedreigde politici en journalisten zoals Geert Wilders en John van den Heuvel. Het kan ook zijn dat je Koning Willem-Alexander mag vergezellen tijdens een poepchique staatsdiner. Of Prins Pils gedurende een Leidse kroegentocht.

Maar welke vereisten stelt de politie precies om lijfwacht te mogen worden van deze belangrijke personen? En verdienen bodyguards een goed salaris als bibbergeld?

Selectie om persoonsbeveiliger te worden

De politie stelt eerst drie basiseisen om in aanmerking te komen voor de opleiding tot persoonsbeveiliger. Je moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, een rijbewijs en een diploma van minimaal vmbo gl/tl of mbo-3. Daarna begint de echte selectieprocedure die uit de volgende onderdelen bestaat:

Online testen (cognitieve capaciteiten, taaltest, persoonlijkheidsvragenlijst)

Toets op motivatie en werkervaring

Voorlichting

NeurOlympics game (meet geheugen, anticipatie, controle en aandacht)

Intakegesprek

Selectie op locatie (psychologisch onderzoek en sporttest)

Sportmedische keuring

Intestdagen

Screening

Selectiedossier

Aanstellingsgesprek

Een hele boterham aan hoepels waar je dus doorheen moet springen, wil je toegelaten worden tot de opleiding.

Opleiding tot lijfwacht bij de politie

De opleiding zelf is dan weer een combinatie van het opleidingstraject tot agent (mbo-4) en het opleidingstraject tot persoonsbeveiliger. In totaal zal je ongeveer 2,5 jaar op de schoolbanken zitten alvorens je beide diploma’s op zak mag steken.

Gedurende de opleiding tot lijfwacht leer je voornamelijk schieten, proceduretraining en aanhoudings- en verdedigingstechnieken. Ook volg je een uitgebreide rijopleiding van 5 weken waarin je onder andere gepantserde voertuigen leert besturen aan hoge snelheden.

Afhankelijk van je salaris in de voorafgaande twee jaar, verdien je maximaal 2982,97 euro bruto per maand tijdens de opleiding. Zonder eerdere werkervaring krijg je een vergoeding van 1130 euro per maand. Maar eens afgerond, hoeveel salaris verdien je nou als bodyguard van Geert Wilders?

Salaris bodyguard Geert Wilders

Na de opleiding tot persoonsbeveiliger bij de politie beland je in loonschaal 8. Hieronder zie je de maandelijkse salarisbedragen per loontrede, vermeld in bruto.

Trede Salaris Bodyguard 0 € 2750,03 1 € 2888,53 2 € 3054,73 3 € 3218,42 4 € 3290,19 5 € 3400,99 6 € 3536,98 7 € 3627,63 8 € 3717,03 9 € 3825,31 10 € 3908,41 11 € 4002,85 12 € 4113,65 13 € 4238,30 14 € 4321,40

Naargelang het aantal jaren werkervaring op de teller, verdien je als bodyguard van Geert Wilders dus minimaal een salaris van 2750,03 euro per maand en maximaal een salaris van 4321,40 euro per maand.

Daarnaast ontvang je ook een reeks toeslagen op nacht-en weekenddiensten, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Bovendien krijg je een kledingtoelage van 900 euro netto per jaar om een piekfijn kostuum aan te schaffen.

Check alle info over het vak van persoonsbeveiliger op de website van de politie.

