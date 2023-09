Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verleng de levensduur van een telefoon met deze 7 tips

Voor velen is hun telefoon onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven. Het kleinste probleem met ons geliefde apparaat kan al snel leiden tot het aanschaffen van een splinternieuwe telefoon. Maar wist je dat je de levensduur van je smartphone ook kunt verlengen? Dit heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

Met de hulp van experts bij Vodafone delen we zeven waardevolle tips om je hierbij te helpen.

Levensduur van telefoon verlengen

1. Bescherm je scherm en behuizing

Het begint met een eenvoudige investering in een stevige hoes en een kwalitatieve screenprotector. Deze accessoires voorkomen niet alleen lelijke krassen op je scherm, maar beschermen ook de behuizing tegen ongelukkige valpartijen.

2. Kies voor een refurbished toestel

Waarom altijd een gloednieuwe telefoon? Refurbished modellen zijn bijna net zo goed als nieuw en vaak vriendelijker voor je portemonnee. Volgens het Vodafone Circular Economy Plan kun je door te kiezen voor een goedkopere refurbished smartphone tot wel 50 kilogram CO2 en 164 kilogram aan grondstoffen besparen. Bij Vodafone vind je volledig gecontroleerde refurbished modellen met twee jaar garantie.

3. Geef je telefoon een tweede kans

Je smartphone is een trouwe metgezel in je dagelijks leven. Als het scherm gebarsten is of je telefoon met problemen kampt, overweeg dan een keer reparatie voordat je een nieuwe aanschaft. Repareren is vaak niet alleen milieuvriendelijker, maar kan ook voordeliger uitpakken dan een nieuw toestel. Vodafone biedt diverse reparatiemogelijkheden om ervoor te zorgen dat je telefoon snel weer als nieuw werkt.

4. Controleer de levensduur

Wil je weten hoelang je nog kunt genieten van je huidige telefoon? Maak gebruik van de smartphone-scan. Die is beschikbaar in Vodafone-winkels. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de staat van je toestel. Experts inspecteren essentiële onderdelen en voorzien je direct van advies, zodat je zeker weet dat je alles uit je telefoon haalt.

5. Optimaliseer de batterij

Behandel je batterij met zorg. Laat die niet volledig leeglopen voordat je ‘m oplaadt. Het is beter om op te laden wanneer de batterij nog redelijk vol is. Gebruik zoveel mogelijk officiële oplaadkabels. Goedkope, niet-officiële snoertjes hebben vaak minder goede veiligheidsfuncties en kunnen schadelijk zijn voor je telefoon.

6. Beheer je opslagruimte

Houd je opslagruimte georganiseerd door onnodige bestanden, foto’s en video’s te verwijderen. Een overvolle opslag kan leiden tot traagheid en prestatieproblemen van je telefoon.

7. Ruil je oude toestel in

Denk je aan een nieuwe smartphone terwijl je oude nog prima werkt? Overweeg dan om je oude toestel in te ruilen. Vaak kun je je nieuwe telefoon dan voor een lagere prijs krijgen. En zelfs als dat niet het geval is, kan het materiaal van je oude telefoon nog altijd worden gerecycled. Bekijk de inruildeals van Vodafone om te zien wat je toestel nog waard is.

In samenwerking met Vodafone

Reacties