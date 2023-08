Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#317 ‘Ik denk dat mijn weeën zijn begonnen’

De relatie tussen Maud en Gio verloopt niet helemaal soepel en dat heeft alles te maken met haar bemoeizuchtige schoonmoeder. Ondertussen is Maud uitgenodigd voor een etentje met Levi en Joey, de toekomstige vader van Rochella’s baby. Maud heeft nogal haar bedenkingen over de moderne familie en schrikt zich rot als ze Joey blijkt te kennen…

Joey blijkt een oude vriend van Tommy te zijn. Hij heeft kennelijk niets door, want hij schudt me vriendelijk een hand. Ik heb waarschijnlijk een goed geheugen, maar ik heb er altijd zo’n hekel aan als mensen zich opnieuw voorstellen. „Volgens mij kennen wij elkaar?”, zeg ik lachend. Joey loopt rood aan, hij weet duidelijk niet meer waarvan. “Tommy! Dat is mijn ex,” leg ik hem uit. Joey lijkt het ineens weer herinneren en geeft me direct een knuffel! „Sorry, wat stom. Tommy de dj! Tuurlijk, wij waren ook samen op ADE toch? Hoe is het?”

Geldproblemen

Ik snap wel dat Rochella voor Joey gevallen is, met zijn twee meter is het een knappe verschijning, hij ruikt lekker, is gespierd, maar niet te en hij heeft een vlotte babbel. Toch zit het me niet lekker. Ik laat maar even achterwege dat Tommy eigenlijk een beetje klaar was met hun vriendschap. Hij en Joey hebben wel eens samengewerkt, maar Joey had vaak geldzorgen. Hij kwam betalingen niet na en heeft zelfs een paar keer geld van Tommy moeten lenen. Dat is natuurlijk wel een aantal jaar geleden, maar het laatste wat Rochella erbij kan hebben is iemand met geldzorgen.

De rest van de avond verloopt redelijk gezellig. Rochella, Joey en ik blijken helemaal dezelfde humor te hebben, maar daardoor valt het nog meer op dat Levi buiten de boot valt. Ik merk aan alles dat hij zijn best doet, maar de ongemakkelijkheid druipt er vanaf. Eenmaal in de keuken help ik hem met afruimen en probeer ik te achterhalen hoe het met hem gaat. „Dit is niet hoe ik het voor me had gezien Maud, deze situatie is toch bizar. Maar ja, ik doe het voor Luca,” zegt hij met een treurige blik in zijn ogen. Net op dat moment komt Rochella lachend binnen. Mijn vriendin lijkt zich nergens van bewust. Ik laat het voor wat het is en besluit er later nog eens op terug te komen.

De rest van de week is vrij hysterisch verlopen, want ik ben net terug van Lowlands en wat was het geweldig! Tussen Gio en mij verliep het afgelopen tijd natuurlijk niet zo relaxed en in eerste instantie wilde ik onze tickets verkopen. Na ons vorige festival fiasco had ik mijn buik er wel vol van. En de stilzwijgende ruzie met mijn schoonmoeder maakte het niet veel beter.

Glamping op Lowlands

Maar Gio had de glamping tickets al maanden geleden voor ons verkocht. „Fuck it Maud, we gaan gewoon, we zijn een team, we gaan even een paar dagen goed los en daarna komen we met een oplossing.” Uiteindelijk zijn we in plaats van donderdag wel pas vrijdag gegaan omdat we Liam niet zo lang alleen wilden laten. Mijn vader heeft uiteindelijk vrijdag en zaterdag opgepast en Gio zijn moeder zou zondag en maandag oppassen.

Lowlands was in een woord geweldig! Jessie en haar nieuwe lover waren er ook en eigenlijk zijn we het hele weekend samen geweest. We zijn los gegaan bij Charlotte de Witte, hebben keihard meegezongen met De Jeugd van Tegenwoordig en gehuild bij Billie Eilish. Ik wil nooit meer iets anders want glamping is dus echt perfect. Geen lange rij bij de douche en de bedden lagen zo lekker, dat ik zelfs bijna beter heb geslapen dan thuis.

Thuis lijkt alles goed te zijn gegaan, mijn vader heeft allerlei trotse filmpjes gestuurd en ik kreeg van mijn schoonmoeder zelfs een appje met: „Veel plezier, geniet ervan!!” Het voelt nog niet helemaal oprecht, maar volgens Gio zijn dit haar eerste stappen in de goede richting. Eenmaal in de auto onderweg naar huis ben ik aan het nagenieten van de heerlijke festivalbubbel. Totdat ik ineens zie dat ik 5 gemiste oproepen heb van Rochella. Ik bel haar direct terug. „Maud, ik denk dat mijn weeën zijn begonnen..,” zegt Rochella in paniek.

