Arno Kantelberg doet bijzondere voorspelling: ‘Frans Timmermans wordt geen premier omdat hij kaal is’

De strijd om het premierschap houdt de gemoederen flink bezig. Wordt het Dilan Yeşilgöz, Frans Timmermans of Pieter Omtzigt? Nadat het CDA vandaag Henri Bontebal naar voren heeft geschoven als lijsttrekker, komt er zelfs nog een kandidaat bij. Volgens journalist Arno Kantelberg maakt één van deze namen in ieder geval geen schijn van kans: Frans Timmermans. Een goede haardos is volgens hem noodzakelijk om premier te worden.

Dat zei hij vandaag bij KRO-NRCV-programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Arno Kantelberg over kale premiers bij Spraakmakers

Kantelberg is ervan overtuigd dat kale mannen minder kans maken op het premierschap. „Ik word er altijd om uitgelachen, maar er is een reden waarom dit land de afgelopen eeuw geen kale premier heeft gehad. Een Nederlandse premier moet haar hebben. Henri Bontebal heeft goed haar. Balkenende, Rutte en Wim Kok: allemaal hadden ze goed haar. Timmermans gaat hem niet worden. Wij willen geen kale premier.”

Medegast Franck Meijboom (expert in relatie tussen mens en dier) is het met Kantelberg eens dat uiterlijk een rol speelt. Kantelberg haalt de Verenigde Staten als voorbeeld aan. „In Amerika wordt dat heel erg uitgespeeld. Daar is het überhaupt een ondenkbaar dat je zonder haar meedoet aan de verkiezingen.” Maar een sluitend argument waarom heeft Kantelberg niet. „Er zal ongetwijfeld een sociologische verklaring voor zijn, dat weet ik niet. Ik lepel alleen de feiten op. Uiterlijk speelt een grote rol.”

‘Wat wordt het geloofwaardige verhaal van het CDA?’

Journalist en voormalig Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje heeft er zijn twijfels bij. Hij denkt dat zulke dingen er zijn om doorbroken te worden. „We hebben natuurlijk straks ook de vraag van de eerste vrouwelijke premier, Dilan Yeşilgöz. Dat gaat natuurlijk ook spelen. Die heeft ook goed haar. ”

Hij denkt dat Bontebal het minder van zijn haardos moet hebben en meer van zijn verhaal. „Wat interessant is als je gaat kijken naar het CDA in de periode-Balkenende, is dat hij destijds een vluchtheuvel was in de tijd dat Fortuyn werd vermoord. Mensen verlangden naar rust. Balkenende had helemaal niet zo’n ideologisch verhaal, integendeel. Hij had zich vrij rustig gehouden en dat legde hem geen windeieren. Die opstelling kan Bontebal zich niet veroorloven. Hij moet wel iets zeggen.”

Maar wat, dat is de grote vraag volgens Oranje. „Wat gaat het geloofwaardige verhaal van het CDA zijn? Hij moet er een verhaal omheen bouwen. Ik denk dat dit de enige strategie is waardoor er succes kan komen voor het CDA. Het zal echt een harde strijd worden.”