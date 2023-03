Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Privédetective onthult dé signalen van vreemdgaan

De hond, de kapper of de sportschool. Doodnormale zaken waar we normaal gesproken niet wakker van zouden liggen. Maar volgens privédetective Karin Geens kunnen sommige signalen wijzen op een vreemdgaande partner. Twijfel je aan de loyaliteit van jouw vriend of vriendin? Wellicht dat dit lijstje meer duidelijkheid schept.

Overspel, het is zo’n onderwerp waar we toch niet helemaal de vinger op kunnen leggen. Eerder dook Metro al in de vreemdgaan-materie. Want waarom gaan we eigenlijk vreemd?

Overspel en vreemdgangers

Er zijn klaarblijkelijk dus signalen die kunnen wijzen op het feit dat jouw partner het wellicht buiten de deur zoekt. Privédetective Karin Geens deelt met het Belgische HLN haar geheimen. Want volgens haar zijn er zaken die je beter niet onopgemerkt aan je voorbij kan laten gaan en die zij tijdens haar loopbaan regelmatig tegenkwam.

Geens maakte van het opsporen van vreemdgangers haar beroep. Mannen of vrouwen die hun partner wantrouwen, schakelen haar in. Bij de start van een onderzoek vraagt zij vrijwel altijd aan het begin: „Mag je je partner nog aanraken? En heeft die nog zin in seks?” Blijkbaar is dat voor haar waardevolle informatie.

Signalen van vreemdgaan volgens privédetective

De privédetective onthult een lijstje met signalen die duiden op vreemdgaan. Volgens haar mag je zodra je meer dan vier van deze signalen herkent, argwaan voelen. Geens somt zestien signalen op, die volgens haar veel voorkomen bij vreemdgangers.

1. Minder of geen seks

2. De smartphone gaat overal mee naartoe

3. Andere gewoontes

4. Overuren op werk

5. Vroeger naar werk toe

6. Nieuwe sport, zoals fitness of hardlopen

7. Plotseling de hond uitlaten, bijvoorbeeld ‘s avonds

9. Meer douchen, voor vertrek of meteen bij thuiskomst

10. Ander (pikanter) ondergoed

11. Excuses voor naar buiten gaan (boodschappen, de hond, de sportschool)

12 Plotseling dieet

13. Meer focus op uiterlijk (kapper, nieuwe kleding)

14. Defensief gedrag bij vragen

15. Niet meer kunnen praten met elkaar

16. Geheime apps of social media-accounts