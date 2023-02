Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe ziet een gemiddeld mannelijk of vrouwelijk geslachtsdeel eruit?

Heb jij een gemiddelde piemel of vagina? Wanneer een vrouwelijk of mannelijk geslachtsdeel wel onder het kopje ‘normaal’ valt, is discutabel. Want er zijn nogal wat variaties. Maar er zijn toch een aantal gemiddelde indicaties en we brengen je nog even wat belangrijke zaken bij over de geslachtsdelen.

Klein, groot, dik, dun, de piemel komt er in alle soorten en maten. En ook de vagina kent allerlei vormen en variaties. Eerder deed de Belgische seksuologe Goedele Liekens al een boekje open over de ‘ideale piemel’. Maar ook de Universiteit van Vlaanderen maakt het een en ander duidelijk over de ‘normale’ vagina en piemel. Schrijf je mee?

Een normaal geslachtsdeel?

Oké, de term ‘normaal’ is toch een beetje gek als het gaat over geslachtsdelen. Dat benadrukken ook de Belgische uroloog Piet Hoebeke en seksuoloog Els Elaus. Maar er zijn wel wat cijfers en feiten te benoemen over onze geslachtsdelen.

We beginnen met de piemel. Hoebeke legt het een en ander in zijn digitale college uit over het mannelijke geslachtsdeel. Dat we, en dan vooral de man, bezig zijn met de jonge heer is overigens niet zo vreemd. Hoebeke vertelt dat de mens vanuit de natuur een stevige erectie nodig heeft om indruk te maken.

Obsessie met grote piemel

Hoebeke haalt aan dat in de jaren 50 dokter Kinsey voor het eerst onderzoek deed naar de gemiddelde lengte van de piemel. De conclusie? 15,25 cm in erectie bleek gemiddeld. Echter was er een kanttekening bij dit onderzoek. De formaten waren zelf gemeten door de deelnemers. Waarover uroloog Piet Hoebeke grapt: „Mannen kunnen niet goed meten.”

Maar de lengte wordt volgens de uroloog door meer factoren bepaald. DNA, hormonen, lichaamslengte en huidskleur spelen daarin een rol. En is er een trucje om te herkennen of een man een grote penis heeft? Hoewel je dat nooit zeker weet, volgens Hoebeke, is er wel een indicatie. De kans op een grotere piemel is bij een „grote man, met donkere huidskleur en juiste wijsvinger/ringvinger-verhouding”. Dat laatste speelt een rol omdat bij mannen door hormonen de ringvinger langer wordt dan de wijsvinger.

Gemiddelde lente

Maar is er een gemiddelde piemel? Volgens Hoebeke zit de gemiddelde piemel tussen de 9 cm en 16 cm. Met een algehele gemiddelde lengte van 13,2 cm. Hierbij gaat het om een penis in erectie. Hoebeke benadrukt dat een piemelformaat in ‘rust’-stand geheel onbelangrijk is.

Overigens is de piemel vandaag de dag mogelijk kleiner dan een paar honderd jaar geleden. Dat valt te wijten aan de chemicaliën en plastics waar we tegenwoordig aan worden blootgesteld. Wetenschapper Shanna Swan kaartte dat en de daardoor dreigende vruchtbaarheidscrisis eerder al aan.

Een normale vagina?

En dan nu het vrouwelijke geslachtsdeel. Seksuloge Els Elaus legt in haar digitale college uit wat een normale vagina is. Haar uitleg is helder. „Heb jij een normale vagina? Ongetwijfeld wel.”

Over het vrouwelijke geslachtsdeel kunnen onderzoekers dus geen nauwkeurige cijfers noemen. Al benadrukt Elaus dat veel mensen denken dat de ideale vagina strak, lichtroze en onthaard is. Het beeld dat veelal afkomstig is uit de porno-industrie.

Omdat er qua verhoudingen van het vrouwelijke geslachtsorgaan genoeg variatie is, geeft Elaus een aantal verduidelijkingen waarin de vagina’s overeenkomen. Schrijf je wederom mee?

Belangrijk om te weten over het vrouwelijke geslachtsdeel

Om te beginnen is het handig om het verschil tussen de vagina en vulva te weten. De vulva is namelijk de buitenkant van het geslachtsdeel. De vagina gaat om de binnenkant. Daarnaast steken bij de helft van de vrouwen de binnenste schaamlippen uit. Iets waar een vrouw zich volgens Elaus dus écht niet voor hoeft te schamen.

En dan even nog het een en ander over die magische genotsknobbel, oftewel de clitoris. Want dit knopje is puur en alleen bestemd voor genot, zonde om deze te missen dus. En om gelijk misvattingen uit de lucht te helpen: de clitoris is niet alleen een knobbeltje, het is een heel orgaan. Een systeem dat opzwelt bij opwinding en stimulatie en een genotsgevoel geeft in de gehele vagina. Een vrouw krijgt dus geen orgasme door stimulatie van de vagina, nee het is de directe of indirecte stimulatie van de clitoris dat vaak voor het orgasme zorgt. Daarnaast kent dit genotsorgaan, net als bij de man, zwellichamen en ontstaat er een ‘erectie’. Door de zwelling ligt het genotsorgaan dichter tegen de vaginale wand. Waardoor ook stimulatie ín de vagina voor genot zorgt.

Verschillen tussen man en vrouw

En voor wie dacht dat een vulva zomaar te betreden valt? Nope! Een vulva in rust is niet klaar voor penetratie. Deze moet eerst nat worden. „Neem daarvoor de tijd”, is de boodschap van Elaus. Overigens schreef Metro over de verschillen in libido tussen man en vrouw, wellicht heb je daar ook nog iets aan.