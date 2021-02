Zo wordt Valentijnsdag (online) toch leuk: digitale rozen, reizen en etentjes

Zondag wordt de liefde gevierd: Valentijnsdag. Maar ja… Als één persoon op bezoek mag komen en die zit nog eens op afstand ook, hoe maak je er dan toch een leuke Valentijnsdag van?

Toegegeven, velen zullen deze dag van de liefde een jaartje overslaan (40 procent). Volgens een onderzoek van de retailexperts van Q&A gaat 27 procent van de Nederlanders er toch vol voor. Op welke manier dan ook. Anderen houden het misschien op een simpel cadeautje. Da’s natuurlijk ook een beetje liefde

Liefde voor winkels richting Valentijnsdag

Wat hebben veel mensen de winkels de afgelopen twee maanden gemist, zo ondervond Q&A. Het meest gemist werden de Action, HEMA en IKEA. Ruim 39 procent geeft overigens aan geen enkele winkel te hebben gemist in coronatijd.

Een cadeau geven op Valentijnsdag is natuurlijk prima mogelijk en velen doen dat. Van de mannen gaat nog altijd 62 procent voor een bos bloemen. Eenzelfde percentage van de vrouwen gaat voor iets lekkers als bonbons of wijn. Liefde voor de lokale winkel is er absoluut. Zes op de tien haalt z’n bloemen of dat lekkers in de buurt. Cadeaus als geurtjes en kleding / lingerie wordt (online) buiten de woonplaats gekocht.

Je kunt je geliefde natuurlijk ook op een kaartje voor Holiday on Ice trakteren. Die kun je hier winnen.

Valentijnsdag met een digitale bloem

Tot zover de ‘normale gang van Valentijnzaken’. Er zijn ook mensen inventief geweest om er een leuke online Valentijnsdag van te maken. OnlineSlagen, een aanbieder van online examentrainingen, is er zo één. Ter gelegenheid van Valentijnsdag geeft OnlineSlagen scholieren de kans om een digitale roos te versturen. Dat mag anoniem. Zij kunnen kiezen uit drie thema’s: Liefde, Goedmakertje of Bedankje. Scholieren kunnen voor hun digitale roos op OnlineSlagen.nl/Rozenactie terecht. Tot en met vanmorgen hadden 200 studenten dat gedaan.

Samen eten, maar op afstand

Ook leuk bedacht: het Eet Mee Video-etentjes weekend. Daarbij moet gelijk gezegd dat dit initiatief voor morgenavond, zaterdag en op Valentijnsdag al is volgeboekt, dus het misschien een tip voor later. Tijdens het kerstfeest werden er ook al video-etentjes georganiseerd en dat bleek een succes. Stichting Eet Mee brengt al tien jaar mensen met elkaar in contact. Zij ontmoeten elkaar vervolgens aan de keukentafel. Nu dat niet kan zijn de Eet Mee video-etentjes georganiseerd. Mensen melden zich aan via een match-app en worden dan gekoppeld. Het vervolg: samen eten, een beetje kletsen en wie weet is er een klik…

Virtueel op reis op Valentijnsdag

Musement is een digitaal platform voor reiservaringen. Daar dacht men: Valentijnsdag is dit jaar wat suf en reizen gaat al helemaal niet. Weet je wat? We tippen tortelduifjes op de meest romantische dag van het jaar om samen mooie plekken te ontdekken. Via virtuele tours kun je op één dag zelfs meerdere landen bezoeken. Over de reistijd hoef je je in elk geval geen zorgen te maken. Er zijn virtuele tours in Griekenland, Italië, Spanje en België geregeld. Blijf je ook op Valentijnsdag liever in eigen land? Tijdens een virtuele fietstocht kunnen jullie samen de Amsterdamse sfeer ervaren en de hoogtepunten van onze hoofdstad verkennen.

Tips van seksuologe voor de singels

Uit onderzoek van Lexa blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlandse singles zich comfortabel voelt met het single zijn. Goed nieuws voor hen natuurlijk, maar vaak blijkt Valentijnsdag toch een dag waarop we graag tijd met een ander willen spenderen. Lexa vroeg seksuologe Nynke Nijman om tips & tricks voor hen te verzamelen of te verzinnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vind je nieuwe liefde online: Plan geen date op deze dag, want dan ligt er vaak te veel emotionele lading op. Maar, je kan natuurlijk wel je tijd online besteden, op zoek naar die nieuwe liefde. Er is meer tijd om iemand rustig te leren kennen. Geen haast!

Focus op het positieve: Haal de focus van het verlangen naar een partner weg op deze dag. Wees niet bezig met het feit dat je geen partner hebt om Valentijnsdag mee door te brengen, maar richt je aandacht op andere dingen. Focus je op wie en wat je wel hebt.

Verwennerij: Gun jezelf iets waar je oprecht blij van wordt: koop voor jezelf een mooie bos bloemen, maak een prachtige lange wandeling, koop een fles van je lievelingswijn, of verwen jezelf met een inspirerende online lezing.

Het ouderwetse kaartje: Schrijf een brief of kaart aan iemand die je lief hebt, gewoon om even bewust stil te staan bij wat de ander voor je betekent. Wedden dat je de ander verrast?

Op Valentijnsdag lekker blèren

Samen uit, samen thuis: Tot slot een tip van de seksuologe voor mensen die wel al samen zijn. Maak een playlist met lievelings- en partynummers en maak er op Valentijnsdag thuis een feestje van. Of blèr, à la Bridget Jones, mee op het nummer All by myself. Dit kan samen, maar – terug naar de singles – ook prima alleen. Fun gegarandeerd.

Happy Love Day allemaal!