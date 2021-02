NK marathon op natuurijs komt er niet: ‘Heel bittere pil’

Er komt geen NK marathon op natuurijs. Het kabinet durft het niet aan, omdat de druk op de politie en de zorg groot is. „Dit is een heel bittere pil, een enorm zware teleurstelling”, reageert Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

De schaatsbond KNSB noemt het een zware teleurstelling dat het kabinet en het Veiligheidsberaad geen toestemming geven voor een NK marathon op natuurijs. De schaatsbond had samen met sportorganisatiebureau House of Sports de afgelopen dagen met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor zo’n NK, met een bijbehorende bubbel voor de marathonschaatsers. „Er lag een unieke kans om in deze vorstperiode een heroïsche wedstrijd te organiseren”, zegt De Wit. „We stonden klaar, het wachten was slechts op groen licht vanuit Den Haag.”



Geen NK marathon teleurstelling voor marathonpeloton

De KNSB betreurt het niet doorgaan van het NK vooral voor het marathonpeloton. „Deze groep topsporters heeft dit seizoen al zo veel sportieve teleurstellingen moeten verwerken”, vervolgt De Wit. „Het leek erop dat deze schaatswinter voor hen toch nog wat glans kon krijgen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.”

De overheid kwam vanavond na overleg met het Veiligheidsberaad tot de conclusie dat het vanwege de druk op de zorg en de politie nu niet mogelijk is om ‘coronaproof’ een dergelijk evenement te organiseren. „Het is op dit moment al erg druk met mensen die op en rondom het ijs aanwezig zijn”, meldden het kabinet en de veiligheidsregio’s na overleg.

‘Voor iedereen een teleurstelling’

„We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is coronaproof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren”, reageert het ministerie van VWS. „Dat is voor iedereen een teleurstelling, voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek, maar ook voor de burgemeesters en het kabinet. Iedereen had graag gezien dat er, nu het eindelijk weer eens goed vriest, een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden. Ontzettend jammer.”

De KNSB had gisteren een plan van aanpak ingediend bij het ministerie van VWS. In afwachting van een kabinetsbesluit liet de bond een groep van bijna 150 marathonschaatsers al preventief testen op het coronavirus.

Maar dat is dus tevergeefs. En dat betekent dat Christijn Groeneveld en Mariska Huisman voorlopig geen opvolgers krijgen. Zij wonnen ruim acht jaar geleden op het Veluwemeer het laatste NK op natuurijs.