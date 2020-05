Zoen op Tinderdate eindigt met bezoek aan de spoedeisende hulp

Een Tinderdate is momenteel behoorlijk riskant vanwege het coronavirus. Maar als je zeker weet dat je beiden het virus niet hebt, kan het alsnog fout lopen.

Charles Harris (23) en Samara Hnaien (22) uit Australië spraken af via de bekende datingapp en het verliep allemaal geweldig. De twee vonden elkaar zelfs zo leuk, dat ze besloten te zoenen. Maar daar liep het het net even anders dan gepland. Tijdens het zoenen ontstond er een tinteling in de mond Samara. „Het voelde alsof je een allergische reactie krijgt, maar dat is raar, want ik ben alleen allergisch voor pinda’s”, zo licht ze toe tegenover BuzzFeed.

Boterham pindakaas

Gelukkig handelden Charles en Samara snel. Hierdoor kwamen ze erachter dat Charles vlak voor de date nog een boterham pindakaas had gegeten. Waarschijnlijk hadden achtergebleven sporen in zijn mond hiervan de allergische reactie veroorzaakt. Samara legde Charles vervolgens gauw uit hoe hij haar een injectie moest toedienen met een EpiPen. Daarna belde hij een ambulance. Op de spoedeisende hulp kon ze gelukkig goed geholpen worden. Inmiddels is ze weer gezond.

Het enige dat Samara aan het incident over heeft gehouden, is een raar gevoel over de date. „Ik schaamde me kapot en vond het zo erg voor hem. Het is nogal confronterend om iemand te moeten injecteren, zeker wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet.” Gelukkig voor haar bleef Charles vrijwel de hele tijd bij haar. „Hij was erg zorgzaam en zorgde ervoor dat ik me op m’n gemak voelde en bleef maar zeggen dat ik me niet hoefde te schamen.”

Tweede date

Het aparte verhaal van deze Tinderdate krijgt in ieder geval nog een vervolg. De twee hebben namelijk afgesproken om elkaar nog een keer te zien. Charles zal dit keer van te voren geen boterham met pindakaas eten. Als de twee echt een relatie krijgen, hebben ze in ieder geval een apart verhaal te vertellen.

