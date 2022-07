Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Guus Meeuwis trouwt met zijn Manon, niet iedereen is fan van de jurk: ‘Witte Hema-onderbroek-jurk’

Afgelopen zaterdag moet het meters bier geregend hebben, want Guus Meeuwis (50) gaf in Portugal het jawoord aan zijn grote liefde Manon Meijers (44). Robert ten Brink, oftewel Dr. Love, voltrok het huwelijk.

Het huwelijk kende een lange aanloop, want het stel verloofde zich al in 2019. De coronapandemie gooide echter meerdere keren roet in het eten. Meeuwis gaf in 2020 aan alleen te willen trouwen als ze het feest kunnen vieren zoals zij dat voor ogen hebben.

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover, op een geheime plek in Portugal. Het management van de zanger bevestigde het huwelijk vorige week en zei daarover: „In de zevende hemel en met hun hoofd in de wolken zijn ze druk bezig met de voorbereidingen.”

Op Instagram schrijven delen Meeuwis en Meijers een stralende trouwfoto, met de beschrijving ‘Kom we gaan’. De felicitaties van bekend en onbekend Nederland stromen daarop binnen. Gisteren verscheen er op Instagram ook een filmpje met een sfeerimpressie, waarop Ten Brink te zien is.

Nieuw nummer uitgebracht

Meeuwis heeft ter ere van het huwelijk een nieuw nummer uitgebracht, met de toepasselijke titel JA. Het lied is een ode aan zijn vrouw. Het stel ontmoette elkaar in 2007 en is samen sinds 2016, nadat Meeuwis scheidde van Valérie Gregoire. Meijers is bekend als styliste van onder andere De modepolitie 2.0 en Hotter than my daughter. Meeuwis kent overigens ook vele successen als deel van Vrienden van Amstel LIVE.



Guus Meeuwis trouwt, maar kritiek op jurk Manon Meijers

Meijers droeg een crèmekleurige jurk met doorzichtig onderstuk van Claes Iversen, waar overigens niet iedereen groot fan van is. Op Twitter wordt het onder andere een „witte Hema-onderbroek-jurk” en een „badpak met vitrage” genoemd.



Ben ik de enige die toch een tikje in de lach schoot, of verbaasd ben over de witte Hema onderbroek trouwjurk van Manon?? Zij, die van Guus Meeuwis. #guusmeeuwis — Linda Bernaards 💕 (@lindabernaards) July 3, 2022