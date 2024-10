Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vraag naar verduurzamingsmaatregelen daalt, vrees om banenverlies: ‘Vakkennis dreigt verloren te gaan’

Veel bedrijven die belangrijk zijn voor de energietransitie omdat ze actief zijn met bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, isolatiemaatregelen en warmtenetten hebben het moeilijk en vrezen voor banenverlies. Gewezen wordt naar de gedaalde vraag naar verduurzamingsmaatregelen.

Dat melden de brancheorganisaties Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, Vereniging Warmtepompen, VENIN en Stichting Warmtenetwerk.

Bezorgd over banenverlies

Volgens een inventarisatie is driekwart van de bedrijven bezorgd over banenverlies. „Er dreigt vakkennis verloren te gaan bij honderden mkb-bedrijven”, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. „Terwijl deze werknemers graag keihard door zouden werken om huizen comfortabeler te maken en energierekeningen te verlagen. Dat zou helpen om de klimaatdoelen wél te halen en om minder afhankelijk te worden van aardgas uit onbetrouwbare landen.”

De organisaties stellen dat de vraag naar verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving dit jaar tot maar liefst 70 procent is gedaald vergeleken met vorig jaar. Volgens de sector ervaren consumenten „zwabberend beleid”, waardoor ze verduurzaming van hun huis uitstellen.

‘Breng vaart terug in energietransitie’

De NVDE roept het kabinet op om het vertrouwen te herstellen en de vaart terug te brengen in de energietransitie. „De klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving liet zien hoe hard dat nodig is voor de klimaatdoelen”, aldus de vereniging.

De NVDE doet ook een aantal voorstellen om het tij te keren, zoals het met voorrang verduurzamen van woningen van mensen met energiearmoede en het stimuleren van het eigen gebruik van stroom van zonnepanelen. „Tienduizenden vakmensen staan klaar om deze maatregelen uit te voeren. In andere delen van de energietransitie zijn nog vele vacatures, bijvoorbeeld bij netbeheerders of in de techniek. Maar hier is nu extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar. Laten we die benutten en behouden door zo snel mogelijk aan de slag gaan”, zegt de NVDE.

