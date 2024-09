Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luchtvaartmaatschappij misleidde bijna een miljoen klanten met ‘spookvluchten’: wat zijn dat?

Als je op vakantie gaat met het vliegtuig, is het fijn als het vliegtuig ook echt vertrekt. Zeker als je er een flinke smak geld aan uitgeeft. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft echter bijna een miljoen passagiers misleid met zogenoemde ‘spookvluchten’. Maar wat zijn dat?

Dat Qantas reizigers misleidde, blijkt uit rechtbankdocumenten die onlangs zijn gepubliceerd. Ook blijkt uit bekentenissen en getuigenverklaringen dat „senior managers” op de hoogte waren van de misleiding. „Qantas was zich bewust van de manier waarop haar systeem werkte”, is in de documenten te lezen.

Wat is een spookvlucht?

Maar goed: wat is een spookvlucht dan? Het is, heel simpel gezegd, een vlucht die niet (meer) bestaat. Qantas liet reizigers tickets kopen voor vluchten die al geannuleerd waren, waardoor zij geld uitgaven aan iets dat helemaal niet bestaat.

Door kaartjes te blijven verkopen voor vluchten die al geschrapt waren, hadden klanten minder tijd om een andere reis te boeken, aldus de Australische mededingingsautoriteit Competition & Consumer Commission (ACCC), die de zaak aanspande. Daardoor moesten klanten mogelijk meer betalen voor alternatieve vluchten.

In dit geval gaat het om 71.000 vluchten die tussen mei 2022 en mei 2024 werden geboekt. 884.000 mensen werden de dupe van de spookvluchten. Achteraf blijkt dat Qantas de geannuleerde vluchten handmatig uit het systeem en dus de verkoop had kunnen halen, maar dat gebeurde niet. De systemen van de luchtvaartmaatschappij zijn inmiddels aangepast.

74 miljoen euro in compensatie

Qantas heeft dan ook flink wat geld aan compensatie moeten ophoesten: in de schikking van de rechtszaak vorig jaar werd bepaald dat het 120 miljoen Australische dollar (74 miljoen euro) moet betalen in boetes en compensatie. Het schandaal leidde vorig jaar tot het vroegtijdige vertrek van topman Alan Joyce, maar het was toen nog niet duidelijk hoeveel Qantas wist van haar eigen tekortkomingen in de ticketverkoop.

