Dit is de minst beloopbare stad van Europa: 31.000 stappen tussen hotspots

Relaxen en een stedentrip gaan vaak slecht samen. Maar van sommige steden kom je compleet uitgeput terug. Bijvoorbeeld als je kilometers moet wandelen en klimmen tussen de bezienswaardigheden. Dit zijn de minst en meest beloopbare steden in Europa.

Wie fit wil terugkeren van een uitstapje, kan het beste naar Lissabon gaan. Volgens taal-app Preply is die stad het minst toegankelijk voor de toerist met een slechte conditie. Een bezoekje aan die stad is een ware legworkout volgens de app.

Leg workout in minst beloopbare stad

Preply analyseerde de wandelafstand en het aantal stappen tussen de vijf meest populaire bezienswaardigheden in de stad, om zo de steden op beloopbaarheid te ranken. Lissabon steekt er met kop en schouders bovenuit. De stad is net als Rome gebouwd op zeven heuvels. Wie het Oceanarium, het klooster van Jerónimos, de wijken Afalma en Biarro Alto en Praça do Comércio wil bezoeken, is maar liefst 31.500 stappen verder, oftewel 24 heuvelachtige kilometers.

Maar wie juist zin heeft de beenspieren flink aan het werk te zetten, zit in de karakteristieke hoofdstad van Portugal op zijn plek. Andere citytrips voor fanatieke wandelaars zijn Zagreb (24.780 stappen), Hamburg (21.210 stappen), München (19.740 stappen) en Oslo (17.010 stappen).

Kortste wandelafstanden

Aan de andere kant van de ranking staat de Spaanse stad Sevilla, die stad wordt door Preply beoordeeld als de stad met de kortste wandelafstanden tussen de vijf populairste hotspots en is daarom de meest beloopbare stad. Wie van het plein Plaza de Espana naar onder andere de Real Acazar en Seville Cathedral wandelt en daarbij ook nog de buurt Barrio Santa Cruz de Torre Giralda aandoet, is met een kleine twee kilometer klaar.

Op twee staat Venetië, op drie Porto en op vier Florence. Ondanks het vlakke Nederland, staat Amsterdam op plek zes. Onder Athene en boven Keulen, al zijn de verschillen minimaal. In Amsterdam heb je de vijf topattracties binnen een kleine vier kilometer gezien.

