Joost Klein doet geen aangifte tegen EBU na diskwalificatie

De 26-jarige Joost Klein heeft besloten geen aangifte te doen tegen de European Broadcasting Union (EBU) na zijn diskwalificatie op het songfestival in Malmö. Dit bevestigt de manager van Klein aan RTL Boulevard.

De bevestiging volgt na een open brief van advocaat Gerard Spong (78) in de Volkskrant, waarin Sprong schreef het „zwak” te vinden dat AVROTROS geen zaak aanspant tegen de EBU.

Joost Klein

In de brief schreef Spong verder dat Klein de „aangewezen persoon is om wél aangifte te doen van smaad”. Ook zei de advocaat contact te hebben gehad met de manager van Klein, om na te denken over een aangifte.

Die aangifte komt er echter niet. „Ik heb Gerard Spong een kort dankmailtje gestuurd voor de interessante kijk erop, maar om heel eerlijk te zijn hebben wij nu echt geen tijd of ruimte om hiermee bezig te zijn”, bevestigt Kleins management.

Gesprek

AVROTROS liet eerder deze week al weten geen aangifte te willen doen tegen de EBU. Wel wil de omroep in gesprek met de EBU, nadat het Zweedse Openbaar Ministerie vorige week bekendmaakte het onderzoek naar het vermeende geweldsincident rond Klein stop te zetten door een gebrek aan bewijs.

De AVROTROS meldt „vanaf het begin” te hebben gezegd dat de diskwalificatie „onnodig en disproportioneel was” en „dat blijkt het nu dus ook te zijn”. In het gesprek met de EBU staat volgens de omroep „deze onterechte diskwalificatie” centraal. Daarnaast wil de omroep alle bezwaren over de gang van zaken achter de schermen bespreken.

Die bezwaren heeft de AVROTROS naar eigen zeggen eerder in een brief aan de organiserende partij EBU genoemd, maar daar is volgens de omroep nooit een reactie op gekomen. „De insteek van AVROTROS is en blijft dat het Songfestival gaat over artiesten en hun muzikale boodschap. Het woord is nu aan de EBU.”

