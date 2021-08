Vrees voor aanvallen op vliegveld in Kabul door Afghaanse tak IS

Het Amerikaanse leger werkt aan alternatieve routes naar het vliegveld van Kabul uit vrees voor aanslagen van de terroristische organisatie IS op en rond de luchthaven. Dat zouden bronnen binnen het Pentagon hebben gezegd tegen Amerikaanse media.

„Er is een grote mogelijkheid dat IS probeert om een aanval uit te voeren bij het vliegveld”, zei een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen nieuwszender CNN. Volgens een diplomaat in Kabul zijn de Verenigde Staten op de hoogte gebracht van een ‘geloofwaardige, maar indirecte’ dreiging door IS tegen de Amerikanen op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. Om die reden worden alternatieve routes aangelegd, zodat mensen die het land willen ontvluchten alsnog naar het vliegveld kunnen komen.

Overvol vliegveld

Bij het vliegveld van Kabul wachten nog duizenden mensen op evacuatie. De Taliban zouden volgens CNN op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe routes en werken mee. De Taliban staan al jaren op voet van oorlog met de Afghaanse tak van IS.

Volgens het Britse Sky News kwamen er gisteren zeven mensen om in het gedrang op het overvolle vliegveld. Een correspondent van de zender zag dat de slachtoffers onder witte lakens werden weggebracht.

Meer evacuatievluchten

Ook Nederland gaat vandaag weer verder met evacueren. Zo landde vanmorgen rond 08.00 uur een chartervlucht vanuit Kabul op Schiphol met aan boord zo’n 160 mensen. Daarnaast is er vannacht nog een toestel vanuit Kabul vertrokken. Daarin zitten 86 mensen die Nederland als eindbestemming hebben.

Defensie heeft een luchtbrug voor evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Mensen worden uit Afghanistan naar een veilig land in de regio gebracht en van daaruit gaan de evacués met een groter toestel naar Nederland. Volgens de planning gaat er enkele malen per dag een vlucht heen en weer naar een veilige luchthaven. Hiervoor heeft Defensie twee C-130 transporttoestellen beschikbaar. Een daarvan is sinds donderdag defect.

Nederland evacueert niet alleen Nederlanders uit Afghanistan, maar ook Afghanen die de Nederlandse missie in het land hielpen en nu gevaar lopen. Belgische toestellen nemen vanuit Kabul ook Nederlanders mee.