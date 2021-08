5 films en series die in week 33 op Netflix verschenen: Sweet Girl en The Chair

Ook in week 33 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar heet eerste seizoen van The Chair, Huisdierengeheimen en meer.

Veel drama en comedy deze week, en genoeg Netflix-nieuwkomers gooiden die twee genres in de mix. Zo combineert het eerste seizoen van Everything Will Be Fine de struggles van een scheiding met een portie humor dat je nog hebt om een kind op te voeden. Wil je iets kijken dat niet zo zwaar is, en vooral lekker wegkijkt? Kies dan voor Huisdiergeheimen, (ook) ideaal voor kinderen.

Nieuw op Netflix in week 33

1. Sweet Girl

Film

Genre: actie/drama

Liefhebbers van actiefilms, deze is voor jullie. Jason Momoa, ook wel bekend van Game of Thrones en Aquaman, speelt in deze film een vader wiens vrouw is overleden „door de hebzucht van een farmaceutisch bedrijf”. In de trailer vertelt hij een directeur dan ook dat als zijn vrouw sterft, het zijn doodvonnis is. Na haar overlijden zit er voor hem maar één ding op: hij gaat op jacht naar gerechtigheid. Als je Taken een goede film vond, is Sweet Girl de perfecte keuze.

2. All Of Us

Film

Genre: drama

Een Belgische film over terminale patiënten in een zelfhulpgroep, geleid door een onervaren therapeute. In All Of Us leren de leden van de groep hoe ze in het hier en nu kunnen leven, terwijl ze tegelijkertijd de feiten onder ogen moeten zien. Eén patiënt wil namelijk koste wat kost haar aanstaande dood geheim houden voor haar familie. Therapeute Els begeleidt de groep, zo goed en slecht als het gaat. Bereid je voor op tranentrekkende momenten.

3. Huisdiergeheimen

Film

Genre: familie/comedy

En dan een lekker ‘lichte’ film, die je zo wegkijkt: Huisdiergeheimen. Of, als je voor de Engelse versie gaat, The Secret Life of Pets. In deze film kom je erachter wat je huisdier eigenlijk doet als je weg bent. Althans, in Huisdiergeheimen gaat het over huisdieren in New York. Ze gaan op wilde avonturen en smeden hechte vriendschappen. Ideaal om te kijken met kinderen, of gewoon zelf, als je even afleiding wil van je drukke werkweek.

Nieuwe series op Netflix

4. Everything Will Be Fine (eerste seizoen)

Serie

Genre: drama/comedy

Twee gescheiden ouders die samen blijven wonen om voor hun dochtertje te kunnen zorgen. Je snapt het al: dat levert veel grappige, maar soms ook ietwat dramatische scenes op. In Everything Will Be Fine komen deze twee ouders erachter wat het betekent om een goede ouder en levenspartner te zijn in deze wereld.

Tipje: de film is Spaans, dus als je de trailer goed wil volgen kun je rechts onderaan de Engelse ondertitels aanzetten.

5. The Chair (eerste seizoen)

Serie

Genre: drama/comedy

Sandra Oh, die je kent van Grey’s Anatomy, speelt in The Chair het eerste vrouwelijke hoofd van een universiteit. De faculteit Engels is aan het falen, niet in de laatste plaats door een professor die nogal wat schandalen op zijn naam heeft staan. Aan haar de taak om het hele zooitje op te lossen. ‘Dankzij’ allerlei toevallige ophopingen gaat het – zowel privé als professioneel – van kwaad tot erger.

