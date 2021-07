Chocolade en macaroni? Er zitten meer insecten in je eten dan je denkt

Spinnen eten in je slaap of een slakje in de sla. Je kent de verhalen vast en zeker. Maar wellicht was je niet op de hoogte van de cacaomot of de broodkever. We krijgen namelijk veel meer insecten binnen dan we dachten.

Het wetenschappelijke tijdschrift Quest zocht uit wat voor insecten zich allemaal in ons eten begeven. Volgens plaagdierexpert Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen is dat veel meer dan je misschien denkt. Bijvoorbeeld in een zak sla. „Er zitten nu eenmaal torretjes en dergelijke op je krop sla, dus als je dat machinaal verwerkt dan komt dat vanzelf in je zakje”, zegt hij. Wellicht niet heel smakelijk, ongezond is het in ieder geval niet. „Er zit gewoon wat extra proteïne in je eten.”

Larven van insecten in de chocolade

Dat je af en toe een beestje vindt tussen de spinazie of de sla, is niet heel gek. Maar het kan allemaal wel wat gekker. Wat dacht je bijvoorbeeld van chocolade? Er bestaat namelijk een heuse cacaomot, die eitjes legt. „Je moet als fabriek een grondige ingangscontrole doen als je een lading cacao binnenkrijgt, want daar zitten geregeld larven van de cacaomot in”, zegt de plaagdierexpert.

Volgens Meerburg is het dus niet gek als er stukjes vermalen larve in chocolade zitten. Maar het gevaar zit hem volgens hem meer in het feit dat er daadwerkelijk een mot uit een eitje groeit. „Als je hem maar lang genoeg laat liggen, gebeurt dat vanzelf.”



Ik zou dit best eten als vleesvervanger. Als dit een beetje betaalbaar/milieu-efficient geproduceerd in de supermarkt ligt, ga ik dit zeker proberen. Voor mij hoeft t dan niet perse herkenbaar als insect te zijn, maar verwerkt als hamburger'vlees' of 'gehakt'bal: waarom ook niet? — Jan-Willem Klok (@JanWillemKlok1) March 22, 2021

Broodkever meest voorkomende plaagdier

Maar er is meer insectengenot. De zogenoemde Indische meelmot legt namelijk graag eitjes in bonen, brood, meel, granen en koffie. Gemiddeld komen daar 500 larven uit. Meerburg: „Onder gunstige omstandigheden ontwikkelt een larve zich binnen een maand tot vlinder. Is het wat kouder, kan dat wel veertig weken duren.”

Quest kaart ook nog een onderzoek aan van de Amsterdamse GGD uit 2009. Daarin wordt belicht dat de broodkever een van de meest voorkomende plaagdieren is in Nederland. Deze vind je bijvoorbeeld in een zak pasta. Meerboer legt uit dat het voor fabrikanten vaak lastig is om die broodkever buiten de deur te houden. En ja, dat betekent wederom larven in je macaroni. Ook hiervoor geldt dat deze kan uitgroeien tot een kever.

Insecten in ons eten

Volgens de plaagdierexpert moeten we ons er vooral niet te druk om maken. „Het gebeurt gewoon dat er insecten in ons voedsel zitten. Zij maken deel uit van ons ecosysteem. Of wij van dat van hen, het ligt eraan hoe je het bekijkt”, benadrukt hij.



