Ga je op vakantie naar Italië? Hier moet je op letten

Ga jij binnenkort op vakantie naar Italië? Let dan op! Per 6 augustus heb je een zogeheten Green Pass nodig om openbare gelegenheden te kunnen bezoeken. Met deze pas mag je restaurants, evenementen, zwembaden of theaters bezoeken. Zonder een pas gaat het feest niet door.

Hiermee wil de Italiaanse premier Mario Draghi mensen aansporen om zich te laten vaccineren. Een noodzakelijke beslissing, aldus de Italiaanse premier, aangezien er gisteren meer dan 5000 nieuwe besmettingen zijn gemeld in Italië. Iets meer dan 50 procent van de bevolking van ongeveer 60 miljoen mensen ouder dan 12 jaar is tot nu toe volledig gevaccineerd.

Hoe vraag je de Green Pass voor Italië aan?

Om een Green Pass aan te vragen heb je een herstel of vaccinatiebewijs nodig, of een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 48 uur.



Ik ben onder de indruk: afgelopen donderdag tweede prik, gisteren vaccinatiebewijs #Italië binnen, vandaag Europese Green Pass (beide met QR-code en beide via goed werkende apps). Zo moet dat dus — Andrea Vreede (@andreavreede) June 21, 2021

Geen zin in gedoe? Maak dan een EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) aan. Deze app maakt het makkelijker om te reizen binnen de Europese Unie. Het systeem laat zien of je (volledig) gevaccineerd bent tegen corona, of hersteld en/of een recent negatief testresultaat hebt. Je kunt dit aanmaken via de CoronaCheck-app.

Vul voor vertrek naar Italië het Digital Passenger Locator Form (dPLF) in. Dit moeten alle reizigers doen, of je nu met het vliegtuig reist of met auto, bus, trein en boot.



In diverse steden in Europa gaan mensen massaal de straat op om te protesteren tegen de invoering vh verplichte coronapaspoort! Deze video zou zijn gemaakt in Turijn #Italië! Indrukwekkend! (geluid aan) 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/zGDmVmW7jb — Nicky Monreau (@NickyMonreau) July 22, 2021

Vakantie naar Sicilië?

Vlieg je naar het Italiaanse eiland Sicilië? Vanaf vandaag heb je een negatief testbewijs nodig om binnen te komen. Dat komt doordat de besmettingscijfers in Nederland hard stijgen. Iedereen die naar Sicilië vliegt, kan op het vliegveld een gratis sneltest afnemen. Je kunt het natuurlijk ook op een van de testlocaties in Nederland regelen.

Op Sicilië, dat erg geliefd is onder toeristen, gaan de besmettingscijfers hard. Momenteel staan ze op de derde plaats als het gaat om nieuwe coronagevallen. In Rome en de omliggende regio Lazio zijn momenteel de meeste besmettingen.

Vanaf september zullen de regels in Italië hoogstwaarschijnlijk nog verder worden aangescherpt. Een Green Pas is dan alleen geldig met een volledige vaccinatie op zak.