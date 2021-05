Duizenden mensen lopen mee in vrijheidsmars tegen coronamaatregelen

Het komende jaar kunnen er geen demonstraties plaatsvinden op het Museumplein, dus hebben corona-demonstranten zich verplaatst naar Amsterdam zuidoost. Daar lopen duizenden mensen mee in een vrijheidsmars tegen de coronamaatregelen. Volgens berichten op social media zijn het er wel 10.000 tot 15.000, maar het werkelijke aantal is nog niet bekend.

De vrijheidsmars is bekend onder de naam de World Wide Rally for Freedom. Ze hebben de inmiddels bekende gele paraplu’s bij zich, en ook vlaggen en spandoeken. In een bericht staat dat het volgens de politie om tussen de 5000 en 10.000 mensen gaat.



Vrijheidsmars tegen coronamaatregelen

De deelnemers vinden de coronamaatregelen, lockdowns en vaccinatiepaspoorten een inperking van hun vrijheid. De optocht begon rond het middaguur bij de Johan Cruijff Arena. De politie begeleidt de stoet.

De gemeente Amsterdam roept mensen op om niet meer naar het Arena Park te komen. Het is te druk bij de demonstratie, aldus de gemeente via Twitter. Een soortgelijke mars wordt vandaag ook gelopen in veel andere landen.

Op social media zijn beelden te zien van de mars, waaruit inderdaad blijkt dat er erg veel mensen op de been zijn. Ze lopen in een grote groep, dicht op elkaar. „15.000 mensen op de been. De vrijheidsstrijd tegen de coronaterreur is niet meer te stoppen”, staat erbij.



World Wide Rally for Freedom

De World Wide Rally for Freedom wordt dus niet alleen in Nederland gelopen. Ook in Londen zijn veel mensen bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld in het St James Park, waar te zien is dat ook een grote groep mensen dicht op elkaar staat. Ze hebben vlaggen bij zich en op de achtergrond klinkt muziek.



In Nederland schrijft iemand: „De hartelijke groeten van de vele duizenden mensen, politie, veteranen, dokters, verpleegkundigen, ondernemers en alle andere lieve betrokken vrijheidsstrijders.” Een tijd geleden zouden er ook al politieagenten, dokters, verpleegkundigen en dergelijke hebben meelopen in een mars. Die was opgezet door Police for Freedom.



