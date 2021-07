Kamperen aan de kust van Frankrijk: tips voor de leukste bestemmingen

Daar is ‘ie dan, de zomervakantie! Waarschijnlijk zit je er nu middenin, en snak je naar de zon, zee, natuur, vrijheid en avontuur. Dat alles zit verpakt in het pakketje ‘kamperen’. En waar doe je dat leuker dan aan de kust van Frankrijk? Nederlanders zitten vol ‘kampeerbloed’, en dat kruipt waar het niet gaan kan. Maar gelukkig mogen we (bijna) overal in de EU weer gaan en staan van de regering. Daarom hierbij tips voor de leukste bestemmingen om te kamperen aan de kust van Frankrijk. On y va!



Leuke bestemmingen om te kamperen aan de kust van Frankrijk

Het zal geen verrassing zijn dat Frankrijk elk jaar in de lijst met favoriete kampeerbestemmingen van Nederland staat. Frankrijk is namelijk een heel divers land, met een rijke natuur, maar ook talloze mooie dorpjes en steden om te bezoeken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de prachtige kustlijn en het heerlijke eten. Precies daarom besloot Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, een aantal tips voor mooie bestemmingen op een rijtje te zetten. Zo ben jij weer op weg geholpen voor je aankomende vakantie, of misschien zelfs wel die van volgend jaar. Laat de voorpret maar beginnen!

Alle Franse kustplaatsen waar meer dan 800 mensen wonen, kwamen in aanmerking voor een plekje op de lijst. Maar hoe bepaal je dan welke plek het leukst of populairst is? Nou, met Google. Op basis van het aantal zoekopdrachten in Google naar ‘camping + naam van de bestemming’ en het aantal beschikbare campings en het aantal zonnenuren, kregen deze bestemmingen een plekje in de lijst. Hierbij enkele tips.

Saint-Jean-de-Monts – Vendée

De eerste bestemming op deze lijst is ook meteen de populairste. Saint-Jean-de-Monts, gelegen in de Vendée, aan de Côte de Lumière, ligt aan een strand van maar liefst acht kilometer lang. Met zo’n ruime zandbank is het niet moeilijk te snappen waarom dit plaatsje zo populair is. De Atlantische kust heeft namelijk veel te bieden voor gezinnen die willen vliegeren of zandkastelen willen bouwen, dankzij de grote zandstranden. Maar ook voor sportievelingen die bijvoorbeeld willen windsurfen, is Saint-Jean-de-Monts perfect.

Les Mathes – Charente-Maritime

Nog zo’n bestemming in Frankrijk waar het uitermate goed vertoeven is met het gezin. In Les Mathes, in Charente-Maritime, vind je bewaakte familiestranden, ongerepte kuststroken en adembenemende landschappen waar menig kampeerder van droomt. Er is geen gebrek aan wandelingen langs de kust of zelfs in de schaduw van de dennenbossen. Dus wat wil je nog meer?



Agde – Hérault

Op nummer drie staat de meest populaire bestemming gelegen aan de Middellandse Zee. Volgens Marco Polo is Agde „de zwarte parel van de Middellandse Zee”. Dat komt omdat er monumenten in de stad staan die in zwart basaltsteen zijn gebouwd. Deze prachtige stad, gelegen in het departement Hérault, heeft een rijke geschiedenis. Als je hier gaat kamperen, is een bezoekje aan de zwarte zandstranden een must. Daarnaast zijn er genoeg campings in de buurt!

La Tremblade – Charente-Maritime

Als je houdt van zee, zon en wildernis, moet je naar het schiereiland Arvert gaan. Dat ligt in de buurt van Mathes, tegenover het eiland Oléron. Het stadje La Tremblade biedt genoeg mogelijkheden voor een zonnige Franse vakantie.



Tips voor campings in Frankrijk

Biscarrosse – Landes

Biscarosse is een waar paradijs om in te kamperen. Van de schaduw van de dennenbomen tot aan de oceaanstranden: het is er allemaal. Het ligt daarnaast tussen twee van de grootste zoetwatermeren van Frankrijk, en is omring door kleine jachthavens en fijn zand. En voor sporters is deze plek, in het zuidwesten van Frankrijk, ook ideaal! Biscarosse staat namelijk vooral bekend om de mooie surfspots.

Saint-Hilaire-de-Riez – Vendée

Saint-Hilaire-de-Riez is een droombestemming voor kampeerders. Er is namelijk enorm veel te doen, van sport naar culturele activiteiten en ontspanning. Geen zorgen dat je je verveelt bij je tentje, dus. En aan lust voor het oog ook geen gebrek, want er is een mooie zeekust en veel groen op de achtergrond. Er zijn zelfs oude moerassen te vinden.



Vias – Hérault

We komen aan bij plek zeven van de lijst: Vias, een schitterend dorp aan de Middellandse Zee, vlakbij Agde (hierboven in de lijst). Of je hier nou met vrienden of familie heen gaat, je vakantie slaagt sowieso. Een kleine greep uit de vele activiteiten en bezienswaardigheden: 5 km aan zandstranden, watersportactiviteiten, wildernis, de oevers van het Canal du Midi en wijngaarden. En er liggen maar liefst 21 mountainbike circuits langs het kanaal.

La Rochelle – Charente-Maritime

La Rochelle is een kuststad, waar het leven sterk gericht is op de oceaan. Het was namelijk eeuwenlang een vissers- en handelshaven. Tegenwoordig zie je nog sporen van in het historische stadscentrum, met zijn oude vakwerkhuizen, wat zeker een bezoek waard is. Ook hier vind je een goede mix tussen cultuur en ontspanning. En mocht je hier een wat langere tijd besteden, vergeet dan vooral niet het eiland Ré te bezoeken.



Kamperen aan de Franse kust

Canet-en-Roussillon – Pyrénées-Orientales

Als je wil kamperen met uitzicht op de bergen én het strand, moet je naar Canet-en-Roussillon gaan. Dat ligt in de regio Occitianië, aan de Middellandse Zee. Ook ideaal voor als je even naar Spanje wil, want het ligt dichtbij de grens van het Zuid-Europese land. Daarnaast is het niet ver van Perpignan en de Pyreneeën.

Lacanau – Gironde

En dan de hekkensluiter: Lacanau. Denk niet dat het de minst mooie plek is, want deze bestemming in Frankrijk is niet te overtreffen. Met haar ligging naast zowel het Lacanaumeer als de oceaan, is het de perfecte plek om van de zomer te genieten naast, in of op het water. Voor een vakantie met z’n tweeën of met het gezin kun je kiezen uit een groot aantal activiteiten die de stad en de omgeving bieden. De fijne zandstranden strekken zich uit zover het oog reikt en wachten op je voor een onvergetelijke kampeerzomer. Voor een gastronomisch en cultureel uitstapje ligt Bordeaux op slechts een klein uurtje rijden met de auto.

Met deze tips voor kamperen aan de kust van Frankrijk kom je zeker een heel eind! Kampeerze.