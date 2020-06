Tijdloos en zonder timetables op de Drentse camping met ID&T

Nu de festivalzomer in corona is gevallen, komt ID&T met een nieuw concept: Tijdloos. Lekker chillen op de camping in Drenthe.

Als ze iets doen, doen ze het goed. Dus geen halve feestjes of muzikale drive-thru’s, maar gewoon iets totaal anders. Festivalbezoekers worden campinggasten, area’s worden velden en timetables verdwijnen. Met Tijdloos wil ID&T in het nú leven.

1, 5 metercamping

„Dankzij ons hele team en alle ervaringen die we hebben opgedaan met Mysteryland en de camping, kunnen we ook nu een apart wereldje maken, waar we mensen bij elkaar brengen. En alle coronamaatregelen worden harmonisch geïntegreerd.”

Voorgaande jaren sprak Metro met ID&T’s creative director Carina Kornfeind vlak voor Mysteryland losbarstte. We scheurden mee in haar gator en kregen een preview van het festival waar tienduizenden mensen jaarlijks hun festivalseizoen knallend afsluiten. Dit jaar verruilt ze haar scheurbak voor de fiets en is ze de hele zomer met haar gezin op Tijdloos te vinden. Want Tijdloos is voor alle leeftijden, voor families en vriendengroepen, en ook voor alleen jezelf. Iedereen is welkom.

Van 10 juli tot 17 augustus toveren ze het Ermerstrand om tot een vakantiebestemming. Tussen grasvelden, bossen, een meer en twee eilanden wordt voor de campinggasten op 20 hectare grond -„dat is vet groot”- een uitgebreid programma aan activiteiten georganiseerd, waar zowel lichaam als geest worden geprikkeld.

Gekkenhuis

„Het was gekkenhuis de afgelopen maanden, een emotionele rollercoaster.” Carina blikt even terug op wat er gebeurde na het slechte nieuws. Maar stilzitten zit niet in de aard van deze energieke creative director en ze ging met haar team aan de slag. Een feestje op een parkeerplek, een drive-thru… Tijdens hun creatieve brainstormavonden „met wijn en kaasjes erbij”, passeerde van alles de revue. „Maar het was het telkens nét niet. Het waren feestjes zonder dat het feest was, en dat willen we niet. Als we iets doen, doen we het goed.”

Ze gingen out of the box met ‘wat kunnen we wél volwaardig doen binnen de coronamaatregelen?’ als leidraad door hun gedachten. Toen was daar ineens het eureka-moment: we gaan een camping bouwen, met heel veel ruimte en „met een uitgebreid programma aan activiteiten voor body, mind en soul.”

Leeftijdloos

Ze brainstormde onder meer met Ilja Reiman, de man achter Multigroove en grondlegger van de allereerste illegale houseparties en Wouter Tavecchio, een van de founding Q-dance fathers. „Wat boeit ons nu echt? vroegen we ons af. Wat willen we op dít moment in ons leven?” Ze moet even lachen. „We zijn ook niet meer de allerjongsten, snap je.”

En toen werd Tijdloos geboren. Een concept dat het tegenovergestelde is van wat ze normaal gesproken doen: groots denken en een festival van twaalf uur organiseren. „In plaats van een grote, snelle ontdekkingsreis laten we op Tijdloos de tijd even stilstaan. Geen afspraken, geen agenda, geen timetable.”

Ook geen dj’s die overal vandaan worden ingevlogen, wel yoga-, meditatie- en sportleraren, kunstenaars, masseurs en handlezers die bij hen vakantie komen vieren en een paar keer per dag ‘hun ding’ doen. „Als je zin hebt, kun je aanschuiven bij een klankschalensessie in het bos, je laten masseren of je toekomst laten voorspellen bij het water.”

Of waterskiën, barbecueën, suppen, meedoen aan een theater workshop of naar een pop-up concert. Sleutelwoord bij alles is: intiem. En ook subtiel, want in plaats van de grootse stalen constructies als decor, wordt hier ‘de natuur omarmd’. „Decors waar bomen en water de hoofdrol spelen. Bijvoorbeeld boomstammen op 1, 5 meter afstand bij het kampvuur.” En wilgenman Laurens, die elk jaar de Cocoon-stage op Mysteryland decoreert met zijn wilgentakken, is dit jaar ook zeker in Drenthe van de partij. „Wilgen zijn gewoon leuk, en Laurens ook, en ze passen daar ook.”

The bear or not the bear

ID&T zou ID&T niet zijn, als ze ook niet even een duik in hun opslagloodsen zouden nemen en een aantal passende decorstukken van de afgelopen decennia mee naar Drenthe zouden nemen. De witte Sensation-paardjes bijvoorbeeld, die afgelopen jaren op Mysteryland pronkten. „Die gaan zéker mee”, knikt Carina enthousiast, „maar die gaan we dan totaal onverwacht ondersteboven in de boom hangen, of zoiets.” Want je kunt dan wel het festival uit de zomer halen, het creatieve in de creative director blijft onveranderd.

De reusachtige Mysteryland-knuffelbeer die elk jaar weer erg Instagrammable blijkt, blijft wel in de loods, zegt ze gedecideerd. „Die past gewoon niet, letterlijk en figuurlijk.”

Tijdloos is voor gezinnen, maar ook zeker voor vrienden. Er zijn verschillende kampeervelden en je kunt onder andere een ronde tipi-tent van zeven meter huren. Normaal gesproken plek voor acht man, nu voor drie. „Het is even puzzelen, maar het lukt wel. Op onze website lees je precies welke accommodaties er zijn. We hebben ook een yurt.”

Mensen bij elkaar

Tijdloos is een chill-out beleving, licht ze nog even toe, geen partycamping. „Als wij een feest organiseren, moet het echt massive zijn met een perfect geluidssysteem en een programmering, en dat kan nu gewoon niet.” Betekent overigens niet dat je er niet zelf een feestje van kunt maken, zegt ze met een grijs, die door de telefoon heen te horen is. „Je kunt natuurlijk altijd voor je tent blijven hangen en daar een feestje bouwen.”

Ze willen mensen bij elkaar brengen, dat is de kern van hun concepten. Natuurlijk gaan ze ook nog streams doen rondom Mysteryland „om het festival ademend te houden”, maar dat brengt niet over wat ze willen. „We willen onvergetelijke momenten creëren, in een omgeving die wij voor de bezoekers hebben gecreëerd.” Zoals deze zomer op de Tijdloos-camping, besluit ze. „Van zandkastelen bouwen tot de hele dag chillen in de hangmat. Of voor de eerste keer in je leven een klankschaal van dichtbij zien. Wanneer kom je langs?”

