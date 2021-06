5 films en series die in week 25 op Netflix verschenen: The Last Kingdom en meer

Ook in week 25 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het vierde seizoen van The Last Kingdom, een muzikale documentaire en het levensverhaal van een bijzondere Japanner.

Deze week hervat Uhtred zijn strijd in het vierde seizoen van The Last Kingdom en regelt Netflix met This is Pop een fijn stukje muzikale opvoeding. Verder heeft The A List na enige tijd van afwezigheid een tweede seizoen gekregen, zien we in Good on Paper dat de realiteit soms anders is dan we hopen en duiken we opnieuw in het bijzondere leven van ‘the Emperor of Porn’.

Nieuw op Netflix in week 25

1. The Last Kingdom (seizoen 4)

Serie

Genre: actie / drama

In The Last Kingdom gaan we terug naar het jaar 872. Een tijd waarin Engeland nog niet bestaat, maar een verzameling is van verschillende Koninkrijken. Hier volgen we Uhtred. Als zoon van een edelman heeft hij het niet beroerd, maar dat verandert wanneer hij wordt ontvoerd door Denen. Uhtred groeit tussen hen op en voelt zich steeds meer een Deen, dan een Saks. Uiteindelijk moet hij een keuze maken en speelt daardoor een belangrijke rol in de geboorte van een nieuwe natie. Inmiddels zijn we op Netflix aangekomen bij seizoen vier en komt Uhtred steeds dichter bij zijn doel.

2. This is Pop

Serie

Genre: documentaire

Naast de enorme lading aan true crime-documentaries vind je op Netflix ook andere verhalen. Bijvoorbeeld over muziek. In de Netflix Original This is Pop duiken we in de muzikale geschiedenisboeken. Daar vinden we nog niet eerder vertelde verhalen uit het kleurrijke verleden van de popmuziek. Van ABBA en Shania Twain tot T-Pain en Boyz II Men. Stuk voor stuk compleet andere artiesten, maar allen hebben zij hun sporen nagelaten in de muziek en hebben ze impact gehad op onze cultuur. Op welke manier en de bijzondere verhalen die daarachter zitten, zie je in This is Pop. Meer weten? Lees dan hier verder.

3. The A List (seizoen 2)

Serie

Genre: thriller

In 2018 verscheen het eerste seizoen van The A List bij de BBC. In deze serie volgen we Mia die op zomerkamp gaat op een idyllisch eiland. Een vakantie vol zon, romantiek en vermaak is wat ze verwacht, maar de mysterieuze Amber schopt dit plan in de war. Mia ziet haar duistere en zelfs bovennatuurlijke kant, maar in het bijzijn van anderen is Amber de vriendelijkheid zelve. Dit leidt tot een soort populariteitswedstrijd, maar wel eentje met vergaande gevolgen. Een spannende thriller met potentie, maar toch besloot de BBC om zich terug te trekken. Netflix nam vervolgens de boel over en komt nu met een tweede seizoen.

4. Good on Paper

Film

Genre: komedie

Stand-upcomedian Andrea Singer heeft jarenlang alles opzij gezet voor haar carrière. Succes is het enige wat voor haar belangrijk is, maar dan ontmoet ze Dennis. Een eigenzinnige en charmante nerd die precies bij haar past. Op papier is dit Andrea’s droomman. Maar zoals zo vaak blijkt wat op papier staat niet altijd de werkelijkheid. Maakt Dennis haar leven beter? Of is hij juist een bedreiging? Ontdek het in deze romcom van Netflix.

5. The Naked Director (seizoen 2)

Serie

Genre: drama

Deze bijzondere Netflix Original vertelt het bijzondere en waargebeurde verhaal van Toru Muranishi. Deze man is een fenomeen in Japan door van encyclopedie-verkoper uit te groeien tot ‘the Emperor of Porn’. In The Naked Director gaan we terug naar de jaren ‘80 en zien we hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen. Een bijzonder verhaal over een man die in iedere tegenslag een nieuwe kans ziet en zo voor een revolutie zorgde binnen zijn industrie.

