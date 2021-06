Naar deze eilanden gaan Europeanen het liefst op vakantie – favoriet van Nederlanders valt op

Sinds gisteren is het officieel zomer, en met de afnemende reisbeperkingen komt een fijne zomervakantie steeds dichterbij. Vooral een vakantie op een (Europees) eiland staat hoog op ons verlanglijstje. Wist je dat er alleen al in Europa honderden eilanden zijn waar het prima vertoeven is? Elk land heeft dan ook zijn eigen favoriet, veelal in het buitenland. De favoriet van Nederland valt echter best op.

Sommige Europeanen zoeken het ’t liefst zo ver mogelijk van huis op, terwijl anderen lekker binnen de grenzen van hun eigen land blijven. Nederlanders vallen binnen die laatste groep. Ons favoriete vakantie-eiland is namelijk Texel (waar ook een tropische versie van is).

Musement, het digitale boekingsplatform voor activiteiten over de hele wereld, heeft een kaart van Europa gemaakt met daarop de favoriete eilandbestemmingen van 44 Europese landen. Voor die resultaten heeft het platform het Google-zoekverkeer voor 200 Europese eilanden (exclusief eilandstaten) in de aanwezige landen geanalyseerd. Sommige oorden springen er duidelijk uit, omdat ze in meerdere landen favoriet zijn. Maar er zijn ook plekken die nog onontdekt zijn en zeker de moeite waard zijn.

Populairste vakantie-eilanden van Europa: Santorini en Tenerife

Veel inwoners van Europa kiezen voor een (ei)land buiten hun eigen land. Slechts inwoners van een paar landen, waaronder Nederland, Zweden en Denemarken, kiezen voor een eiland binnen de landsgrenzen. Vooral Santorini is populair. Het eilandje met een oppervlakte van 76 vierkante kilometer is de favoriet van maar liefst elf landen. Onder meer Frankrijk, Bulgarije, Hongarije en Noord-Ierland zijn fan van de Griekse bestemming.

Daarnaast gaan Europeanen graag naar Tenerife. Ook Spanje zelf verkiest het Canarische eiland boven alle andere eilanden. Ook mensen uit IJsland, Schotland, België, Letland en Moldavië gaan graag naar Tenerife.

Favoriet van Nederland: Texel

En dan dus Nederland. Waar onze mede-Europeanen houden van veel zon, vulkanische stranden, romantische zonsondergangen en bekroonde restaurants, gaan wij graag naar Texel. Alhoewel natuurlijk niks dan goeds over Texel, want ook daar is veel te beleven. Het is niet alleen het grootste Waddeneiland, maar het beschikt ook over heel wat bewonderenswaardige natuur.

De stranden, Nationaal Park Duinen van Texel, de kans om zeehonden te spotten, de iconische vuurtoren, de schapenboerderij en de leuke dorpen zijn slechts enkele redenen om dit eiland te bezoeken.



Afgelopen weekend even de zonopkomst op Texel mogen aanschouwen…. pic.twitter.com/tmg8nAooi5 — Sander Boon (@Sander_Boon) June 14, 2021

Onontdekte pareltjes

Op de kaart staan eilanden die we allemaal kennen, zoals inderdaad de twee favorieten. Maar zoals je misschien al zag staan er ook wat eilanden op die je mogelijk nog niet kent. Ideaal dus voor als je na de lockdown nog even geen zin hebt in drukte. Bijvoorbeeld Senja, een Noors eiland. Daar tref je indrukwekkende fjorden, een blauwe zee en groene natuur.

Op Hiiumaa, een eiland bij Estland en tevens favoriet van de Esten, vind je historische vuurtorens en de langste ijsweg van Europa. De favoriet van de Denen, Bornholm, wordt ook wel zonneschijneiland genoemd. Genoeg redenen, lijkt ons, om snel een ticket te boeken. Let nog wel even op het reisadvies van je vakantiebestemming.